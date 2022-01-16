現今教育 很重視智力商數，即IQ（Intelligence Quotient），簡稱「智商」。這是用智力測試測量人在其年齡段的認知能力（即「智力」）能得到多少分。不過現代人平均智商似乎在逐漸增加，被稱為弗林效應（Flynn effect），以James R. Flynn命名，他在上世紀八○年代指出，這個現象具長期性。

一般認為，IQ高的人，大多知識豐富，對事物理解層次很高，過去數十年來，普遍認為IQ可決定個人成就。一些心理學家認為，人類要發展科學、藝術、政治、教育，以及增進社會福祉，都得要靠智力高超的領導人。難怪不少學校紛紛成立所謂的「資優班 」。

不過如今已發現，IQ高低與成就的關聯不高，反而只要IQ達到一般水準，擁有高EQ的人，會有較高成就。甚麼是EQ？英文原文是Emotional Intelligence，是一種「情緒智力」，或譯為「情緒商數」，由美國心理學家彼德・薩洛維（Peter Salovey）於1991年創立，屬於發展心理學的範疇。

由於商數（Quotient）一詞必須有嚴謹的數學定義且符合統計學測量假設，而情緒智力測量方法上因為先天的限制，至今尚未有符合統計學原理的測驗試題能被發展出來，因此目前在學術界精確來說，中文宜應使用「情緒智力」一詞。

「情緒智力」指的是管理情緒的能力，其意義包含自制力、熱忱、毅力、自我驅策力等。一個高EQ的人通常情緒穩定，不會因小事產生劇烈的波動，對事與對人能有合理的想法，表現出合宜的行為。

EQ的重要性表現在生活各層面，決定個人主觀上認為生活是否順心，也會影響個人與他人之間的關係，甚至工作表現。一個不能處理好自己情緒的人，覺得大家都對不起他、認為一切都是別人的錯，或者陷入深深的自責，活得很不快樂。