〈太平山下〉阿馬

上世紀六、七○代，在中國大陸騎新自行車是極風光的事。

記得直到七○年代末，自行車不僅貴，大概一輛新車價格相當於一個普通工人半年的工資，還得憑證買。車的購買證都分到各單位，握在領導手中，弄張證還得靠關係走後門。八○年代自行車開放買賣，自行車的風光很快被一種新的交通工具壓下去了。八○年代初，國內還是以計畫經濟為主，工業生產的重要物資如鋼材水泥都控制在相關部門，要弄到這些物資都要找這些部門領導給指標。「官倒」此時應運而生，他是或是領導的子弟、親戚、手下，從領導手中弄到物資指標，再把指標賣給需要的生產單位，從中賺錢。

作為文革後最早富起來的人，「倒爺」們那時最風光的交通工具是重慶生產的嘉陵牌摩托車。那時也沒轎車買。即使以當年的眼光看這摩托車，都會覺得它有些簡陋，與見過的二戰摩托相比。扁平的油箱斜置在前杠，不大的單缸發動機，仍是一副自行車模樣。可當年騎這車人的風光不亞於今天開大奔的，畢竟一台嘉陵價值是自行車的好幾倍，當年拿工資的人還真買不起。

不過，嘉陵摩托車的風光很快就被外來的新交通工具壓下去。八○年代初，隨海外僑胞大量回國探親，不僅帶來冰箱、錄放影機、電視等電器，也帶來了新的座騎摩托車。記得第一次見到歸僑帶來的日本本田 和雅馬哈(YAMAHA)摩托車，頓時被它們閃亮的外表、精巧的造型、精湛的工藝折服，它們不似二戰摩托那麼傻大笨重，更不似嘉陵摩托車那麼簡陋。相形之下，風光一陣的嘉陵摩托車像拔光毛的雞毫無神氣了。

不過，當時路上見到的日本摩托車真不多，那時擁有輛本田或雅馬哈不亞於今天開著輛限量版的保時捷、瑪莎拉蒂之類，騎著它的人自是風光無比。

我八三年大學畢業，剛工作。那時，工資不高，一個月才40多元，要買輛本田或雅馬哈想都不敢想，要近萬元啦。不過，好事還真讓我遇上了。

那年春節，離家多年的大哥由美國轉香港 回國探親。那時，風行一種購洋貨的方式，是謂「香港買單，國內提貨」。大哥從香港帶來了卡式錄放影機、尼康(Nikon)相機、服飾；還有一件物品是大哥對我畢業的獎勵，而且他知道我有女朋友了。這是我那年春節收到、也是至今所收到的最貴重禮物，一架從香港採購的日本雅馬哈摩托車。

從海關提貨回來，我的鄰居都看呆了，騎到單位，整個單位同事都湧來端詳。這車是我鄰邊和單位裡的第一輛啊。

這雅馬哈整體是紫紅色塗裝，把手、輪輅電鍍均勻鋥亮，側面看，坐墊下兩個引擎成V型排列，下方兩條銀光鋥閃的排氣管並列後掠，機體結構精巧緊湊，細看所有的細節都精緻無比，毫無瑕疪。它不僅是車，更是件精美的工藝品。

那年，我和女朋友(後來成了我老婆)都還年輕，每當我騎著雅馬哈，女朋友側身坐在後座，隻手攪著我的腰，雅馬哈的引擎發出一串均勻細密的「波波波…」聲浪，簡直是支美妙的歌曲響在我心頭。摩托車飄然越過路上騎自行車的人群，似乎能感受到人們投過來的目光，「帥哥美女靚車」，真是我人生中的高光時刻。

時至今日，我已換過幾部轎車，從豐田到日產到奔馳，但我仍回味著那輛「香港買單，國內提貨」的雅馬哈摩托車帶給我的激動和風光。