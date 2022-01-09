「魂」與「魄」這兩字有甚麼分別？兩字都有「鬼」旁，甚麼是「鬼」？中文的「鬼」和「神」是相對的，兩個字都有「田」，代表土地，「鬼」是向下走，「神」的左旁有「示」，右旁的「申」字是「田」字上下相通，較易見到，屬陽，而「鬼」則屬陰。

「說文」謂「魂」是陽氣，因而有說法指「魂」是陽神，「魄」是陰神，那也不見得，因為兩字都有「鬼」，凡「鬼」必陰，都看不見。「魂」與「魄」自是無形，但結構和性質並不相同，所謂「魂飛魄散」，魂會飛，魄會散。「魂」何故會飛？「云」是「雲」的簡寫，代表氣流，處於變動狀態。「易‧繫辭」有云：「精氣為物，遊魂為變」，也許「魂」如雲霧，迷迷濛濛，似有似無。

然則「魄」又何故會「散」？或說，「白」者，泊也，肉體是「魄」的泊處，當肉體死亡，「魄」便不復存在，而「魂」則可以在肉體死後「雲遊」。而一般共識，「魂」是精神的，「魄」是物質的。「魂」是統領精神的神祕力量，負責有意識狀態下的情感和思想等心智活動；「魄」則是統領肉體的神祕力量，負責無意識狀態下的感知、代謝等生理本能。

「魂飛魄散」指魂魄離開身體，形容非常害怕。例如「西遊記」第四十一回「可憐氣塞胸堂喉舌冷，魂飛魄散喪殘生」；「三國演義」第一○四回「魏兵魂飛魄散，棄甲丟盔，拋戈撇戟，各逃性命」；「紅樓夢」第四四回「那小丫頭已經嚇得魂飛魄散，哭著，只管碰頭求饒」。

有時候人因為受到外物誘惑，心神不寧、恍惚迷亂，也用「魂飛魄散」來形容。另外，傳說魂飛魄散的亡靈無法投胎轉世。