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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

恐怖襲擊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

燦爛的陽光從光禿禿的樹枝間直接傾瀉往臉上，這天心情倍添開朗。氣溫卻只有攝氏三度，倒有少少冷，幸好早有準備，給小狗穿上了保暖毛衣。帶著穿了紅色毛衣的金毛小狗散步，真寫意啊！

我們走到一間教堂旁邊，有戶人家剛打開了大門，一個男人和一頭橙棕色大狗現身。我向來對大型犬隻有戒心，正欲拉著小狗急步走過。誰知那頭沒有繫狗繩的大狗，卻朝著我的小狗張牙舞爪，我還來不及反應，牠已如箭般朝著我們方向撲過來，殺氣騰騰。我趕忙俯身欲抱起小狗，卻不及那頭大狗快捷，牠使勁撲咬我的小狗，我情急之下扯高狗繩欲避開牠，小狗被我扯到半空，卻仍逃不過牠的狂噬。

我拚了老命抱緊小狗，混亂中卻整個人被大狗撲倒於地上，我拚命呼叫，那頭凶惡大狗仍牢牢咬著我小狗的頸部位置；牠的主人跑來使勁拉，牠也不肯放……剎那間我以為我的寶貝小狗會沒命！

幾個好心路人跑過來幫忙，那個男人終於把那頭惡犬趕回屋裡。我的情緒異常激動，不敢確認愛犬的情況，牠是受傷了嗎？嚴重嗎？牠會死嗎？

我發現自己的手沾著血，再看清楚，原來是自己的手在淌血。這是我人生首次因自己淌血而喜極而泣吧，因為那不是小狗的血。我的小狗竟然奇蹟地完整無缺，是那件紅色毛衣救了牠呢！

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