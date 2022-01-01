聖誕節 前，我跟年輕人訕訕地說：「怎樣呀，平安夜帶女朋友去哪裡浪漫呀？」

想不到年輕人一臉茫然：「什麼浪漫呀？要怎麼浪漫？我們幾乎天天都見面，已經夠浪漫的啦！」

「這樣怎麼會相同呢？」我突然扯高了嗓門：「我不理你現在是什麼年代，每個女生都希望能夠和男朋友度過一生難忘又浪漫的平安夜，今年是你們一起過的第一個聖誕，你怎麼可以全無表示呢？你怎麼做人家的男朋友…」。

我一輪嘴把年輕人教訓得狗血淋頭，他無辜地盯着我瞧，沒有回嘴，也許心裡在忖量：「老媽妳為什麼反應這麼大？」

我承認，我是在指桑罵槐，順道將抑壓多年的情緒，一次傾吐。

費煞思量，記憶系統中竟然揪不出人生一次浪漫平安夜的記憶，一次也沒有！

記得有一年難得平安夜毋須工作，滿以為男朋友會安排節目跟我慶祝。誰知他劈頭就說：「這麼難得有一天假期，就算天塌下來也要睡個飽，睡到醒來才算！」好不容易等到大爺睡醒了，他竟然即興約我吃潮州消夜，浪漫平安夜擠在阿叔阿伯當中吃消夜？

又有一年，他預先隆重其事地說平安夜已安排了神秘節目，我細心打扮跟他前往。噢！原來是約好了四枱麻將！

年輕人終於聽我忠告，訂了Omakase與女友共享，孺子可教也。