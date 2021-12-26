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紅得有道理

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

香港人的，相信沒有人會不認識兩個男團「MIRROR」和「ERROR」。姑且勿論是什麼年齡層，身邊總有認識的人是鏡粉，又或有人會跟你說，「ERROR好搞笑」，投入程度像是談論自己的親人。

難得於風雨飄搖的歲月裡，有地道香港仔的組合迅速崛起，為港人帶來歡樂，讓那虛脫的心靈獲得間歇的撫慰。

MIRROR「教主」Anson Lo剛榮獲南韓MAMA最佳亞洲新人獎，我一點也不覺得意外。看過他和隊友呂爵安主演的港版「大叔的愛」，已能深深確認這年輕人的深藏魅力，一觸即發只是時機而已。

經過「全民造星」的嚴格洗禮，MIRROR眾隊員都是個個唱得、跳得、演得的，更難得是捱得，熬得如何辛苦都是人人掛著笑臉全力以赴，絕不欺場，紅得有道理。

談MIRROR又怎能不談靈魂人物姜濤？這個地道香港仔十足像鄰居的兒子，剛搬來時只得三、兩歲，趣稚可愛；不見一會突然發現他長高了；然後，有一天在電梯裡跟個高大俊男撞個滿懷，噢！孩子已蛻變成蝴蝶了。

不得不公認，姜B穿什麼都好看、剪什麼髮型都好看；他笑好看、不笑也好看。他跳舞好看，那唱歌又如何？近日聽他Live唱「等」和「追」，我哭了！姜B聲音溫柔，像在你的耳邊輕唱，歌聲直接傳進心坎裡，觸撫你的心靈……這種星的魅力，在香港樂壇已經久違了。

若選舉「最想抱抱的藝人」，相信姜濤一定摘冠。真想抱抱這年輕人，然後誠心誠意地說：「努力追夢吧！」

香港 南韓

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