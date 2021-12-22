少時抵港，聽聞香港 被譏為文化沙漠。初次踏足中環，體會此言不虛──看見電車站名稱是「如要停車乃可在此」，過馬路的行人路，路牌寫「沿步路過」，還有莫名其妙又可笑的街道名稱，例如「砵甸乍街」。

抵港的知識分子，融入社會後，改變了香港社會文化，例如：有些經驗教師，任教於私立中小學校，有些知識分子進入社會或政府部門服務，有學者創辦「中國學生週報」，宏揚中華文化。有學者任教於大專院校，錢穆和一些國學大師創辦新亞書院。進入六○年代，政府加建了200多間小學、增設柏立基師範學院，更把崇基、新亞和聯合三間專上學院，組成了中文大學，使文化沙漠大幅加強了綠化的動力。

綠化現象也可見於社會生活：港產電影、電視劇、流行歌曲，影星、歌星，又作曲和填詞人，小說作家如倪匡、亦舒兄妹、古龍和梁羽生等人的作品，風行東南亞 ，而金庸更全球知名。

更可見於工商界，例如為促進香港工業發展，城市設計師特意在新蒲崗設計一塊幅員廣袤，交通方便、四通八達的工業用地，規畫縱橫八條街；若在沙漠時代，那八條街或可能稱為一街、二街、……「四街」……，四，俗語諧音是死亡、賠本，商人最忌諱。

新蒲崗八街卻命名為大有、雙喜、三祝、四美、五芳、六合、七寶和八達，文字顯淺而愉悅；配合好意頭的八──諧音是發，不僅吸引投資 家、廠商和生意人樂意投資；連上班族也開心，因鄰近有啟德遊樂場、體育館，和新科技廣場等文娛設施，可見香港文化沙漠綠化了。

還有，港府在蘇屋寮屋區，興建了16座蘇屋邨公屋(俗稱亷租屋)；這些大廈的命名，若在沙漠時代，可能是從第一座，依序到第16座，但港府屋宇建設委員會卻命名優雅，如壽菊、牡丹、金松、綠柳、櫻桃、百合、彩雀……，媲美又一邨的街道名。

幾年前回港，曾到該邨探訪朋友；驚見除了邨口還保留書法家寫的邨名，全邨改建，煥然一新，新樓高達41層，最低也有21層，但樓宇名字不變，因這些名字有文化啊。而配套的蘇屋商埸，更設有教育文化中心。

香港文化沙漠真的綠化了！昔日令人發笑的沙漠文化，已淪為老一輩港人集體回憶。