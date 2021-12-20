年輕人剛與女朋友分手，飽受折騰，他憤懣嘀咕：「哼！我受夠啦，以後一定唔會揀個同老竇（老爸）關係差嘅女仔做女朋友！」

何出此言？回頭望，他過去的三個女友，確實都碰巧跟父親關係差劣的。第一個女友的父親外頭有很多女人，回家卻耍威嚴強迫子女尊敬他，女友口中的父親，是個滿口謊言的大渾蛋。

第二個女友的父母早已離婚，爸爸不是衰人，卻同樣信不過。他答應了會回來看女兒，又或說好會帶她到日本 旅行，但這人卻會突然失蹤，又或諸多理由推搪，女兒已習慣了不在爸爸身上渴求一絲希望。

第三個女友更糟，那個躁狂爸爸經常對家人動粗，太太與子女也無一倖免。女友每提起爸爸時，只會說：「希望個衰人快啲死！」

無獨有偶，三個女友都有嚴重缺乏安全感的傾向，拍拖初期是可以的，但當感情穩定下來，女友的態度會幡然一變，她們都要百分百的肯定，更要男友隨傳隨到。曾經有次年輕人忘記帶手機 ，數小時後，女友就大喊要分手了，並一口咬定他失蹤數小時是去鬼混。

真巧，三個女子都有不同程度的eating disorder，有人曾患厭食症、有人什麼都不喜歡吃、有人因在男友家嗅到炆冬菇的氣味，便立即哭起來，原來是因為她的暴君爸爸最愛吃炆冬菇！