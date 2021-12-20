我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

爸爸與女兒

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人剛與女朋友分手，飽受折騰，他憤懣嘀咕：「哼！我受夠啦，以後一定唔會揀個同老竇（老爸）關係差嘅女仔做女朋友！」

何出此言？回頭望，他過去的三個女友，確實都碰巧跟父親關係差劣的。第一個女友的父親外頭有很多女人，回家卻耍威嚴強迫子女尊敬他，女友口中的父親，是個滿口謊言的大渾蛋。

第二個女友的父母早已離婚，爸爸不是衰人，卻同樣信不過。他答應了會回來看女兒，又或說好會帶她到日本旅行，但這人卻會突然失蹤，又或諸多理由推搪，女兒已習慣了不在爸爸身上渴求一絲希望。

第三個女友更糟，那個躁狂爸爸經常對家人動粗，太太與子女也無一倖免。女友每提起爸爸時，只會說：「希望個衰人快啲死！」

無獨有偶，三個女友都有嚴重缺乏安全感的傾向，拍拖初期是可以的，但當感情穩定下來，女友的態度會幡然一變，她們都要百分百的肯定，更要男友隨傳隨到。曾經有次年輕人忘記帶手機，數小時後，女友就大喊要分手了，並一口咬定他失蹤數小時是去鬼混。

真巧，三個女子都有不同程度的eating disorder，有人曾患厭食症、有人什麼都不喜歡吃、有人因在男友家嗅到炆冬菇的氣味，便立即哭起來，原來是因為她的暴君爸爸最愛吃炆冬菇！

手機 日本

上一則

洛城華裔女孩 紐約華埠開書店尋夢

下一則

祝老師聖誕快樂

延伸閱讀

王力宏8年婚爆婚變 5任緋聞女友全是天后

王力宏8年婚爆婚變 5任緋聞女友全是天后
婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

女友感冒昏睡 男假意照顧 趁機扒眼皮解鎖轉帳15萬

女友感冒昏睡 男假意照顧 趁機扒眼皮解鎖轉帳15萬
MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

熱門新聞

柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

2021-12-12 06:00
黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02
Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

帶領Gogoro進軍全球 陸學森擘畫十年大計

2021-12-18 06:00
達姆∕圖

最勇敢的決定

2021-12-16 02:02
1981年6月，周志文(左四)台大博士學位口試後，與臺靜農先生(右四)、張清徽先生(左一)、葉慶炳先生(右一)等人合影。（圖∕台大中文系提供）

在他們的時代

2021-12-17 02:02

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包