吃著吃著就到了長洲島

長洲島愛情鎖牆。(作者提供)

丈夫是香港 人，退休後，為彌補年輕時因工作忙碌無法返家的遺憾，若得閒便每年回去一次。香港小吃是出了名美味，探親外，尋訪舌尖味蕾的記憶，也是他加快腳步的助力。

初初幾年，尋訪大排擋。滿足後，拓展領域，便開始剪集報章雜誌推荐的美食短文，準備一著地便嘗它個遍。

新冠疫情剛暴發的前一個月，我在香港，隨丈夫躍動的步伐，從傳統市場阿婆自製的粽子、雞屎餅、薑糕和各熱帶果蔬，到小店的牛雜、鯪魚球、魚翅羹、海南雞飯、印度牛肚、鮮蝦餛飩等，真有意想不到的驚喜。

而路邊只有鄰里才知道何時出爐的蛋塔、皮蛋酥、老婆餅、麵包、點心……也只能趕巧經過，才得吃到它的軟鬆和香甜。夜宵在鬧市是年輕人的最愛，甜食店門前排著長長的食客，有紫芋黃流沙湯圓、熱帶式水果冰淇淋……。

而這次旅遊，地圖上也增加了一項海鮮餐。原因是，美國緬因州龍蝦自傾銷中國大陸，本地奇貨可居，鮮少吃了，於是搭渡輪到長洲島大啖生猛海鮮，便是首要節目了。

一行三人（加上老公的弟弟），興匆匆乘地鐡至中環，再搭渡輪，「噗噗噗」奔騰半個多小時，走出碼頭，見到紅磚步道 上五顏六色的花傘、泊滿漁船的海岸和熙熙攘攘的觀光客；我們先到麥當勞買咖啡，再以遊走的心情逐步尋奇，吃炸雪糕、龍珠串、水果糯米糍、墨魚丸、現做現吃的腸粉……。

這裡單車代步，十分的優閒，我們隨人群往裡去，學校、醫院、派出所、市政樓、旅舍，街小巷窄，但水果攤、服飾店、餅家、雜貨舖、傳統市場……，生活必需品一應俱全，這讓我想起陶淵明筆下的世外桃源。

繞了一圈重回來時路，暮靄已沉，東灣道街火通明，海產店爆棚，一格格鮮活魚蝦貝類任人揀選，店家也各自派員拿著餐單，站在街心，三菜一湯，四菜一湯的招徠客人。

我們晚餐後，距返港島最後一班渡輪尚有多餘的時間，沿著馬路走，經一路口，有一棵盤根錯節長鬚巨大榕樹。榕樹下，有一座小小的土地廟，土地公、土地婆分坐兩旁，一副對聯寫著：「家興人興事業興，福旺人旺運氣旺，上聯萬事如意。」

除了有神明的護鎮祐，對街角落，有一道花花綠綠的牆。走近一瞧，貼滿著 各種密密麻麻的愛語，是同心牆？義大利 北面羅密歐與茱麗葉的故鄉亦見到過，原來世間愛人心聲都如出一轍，祈望愛情永遠，生生世世永不分離。

沿著月光往下走，濤聲近了。海面一片漆黑，浪濤一波波衝擊堤岸，對面山頭燈光點點，聽說那些是豪宅別墅，有一位大明星也住其中，他偶爾也會進出市井，沒有架子，一團和氣。這是好的，好人、好山、好水、好風景。願神明庇祐這片樂土，讓人們來去自如。