記得我第一次注意到校服那年，是我剛升讀小學五年級，就讀的學校沒有所謂校服，校方只簡單要求男生穿深色的長西褲、配淺純色的恤衫、扣上一枚金屬小校章；女生穿純色過膝的衫裙、上身配戴一枚金屬小校章，以資識別，聚集在一起時，顏色和款式並不一致，聊勝於無，遠比不上顏色和款式一致的校服「醒目」好看。

校服不只是整齊好看，還代表一種足以自豪的身分，我一直都沒有察覺，直至大姊那年考上著名天主教聖瑪利女子中學，穿起一套漂亮白色配藍色間條的水手裝校服，我才有所領悟。

大姊自幼聰明勤奮，小學畢業後，隨即考上這所天主教著名女校。當她上下課經過左鄰右舍時，莫不引來艷羨目光，爭相追問她考入名校的祕訣。

原來50年代的香港 ，為了適應大量大陸新移民 ，興建了許多新興的中學，這些中學與原有的中學無論歷史、質素和程度都相差很大，升學或求職的機會則天南地北。

當時香港只有一所歷史悠久的「香港大學」，由於學位有限，競爭激烈，能有機會考 入這所大學的，大都是來自為數不多的著名中學（名校），他們的優勢，除了有較大機會考入香港大學外，還比較容易被薪資豐厚的大公司或大洋行聘用，從此也可以一生無憂。

這些占盡優勢的名校都有特色的校服，很容易識別，同時也成為我們新移民子弟追求嚮往的目標，希望有一天也能穿上其中一套，「威水」一番。為求達到目的，除加倍努力之外，更參加課後輔導班。

最令我印象深刻的是當年一位女補習教師，她不論穿什麼衣服，都會搭配一件印有香港大學校徽的深藍外衣，以示她畢業於香港大學，有崇高學術成就。我們都爭相參加她的英語班，那是我第二次體會名校校服的威力。

後來我終於也能穿上名校校服，親自體會個中的感受；那年很不容易，在中學會考後，考入了官立葛量洪師範學院。當我穿上繡有飛鷹醒目校徽的校服時，那種無邊「威水」的感覺，讓街坊鄰里都知道，我畢業後會每月拿到讓人羨慕的675港元高薪（相當於政府文員約兩倍的收入，或接近大學畢業的薪酬）的文憑教師，其「威水」之感，至今仍難忘。