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好夢由來最易醒

〈太平山下〉荷蘭

「多情自古空餘恨，好夢由來最易醒，豈是拈花難解脱，可憐飛絮太飄零，香巢乍結鴛鴦社，新句猶書翡翠屏，不為別離腸已斷，淚痕也滿舊衫青。」昨夜從夢中驚醒，心痛難忍。

走進一間辦公室，突然看到失聯經年的他坐在電腦前，心中狂喜不可言喻，多年的相思苦，那控制不住的激動情緒，讓我呼吸急促、兩腳發軟。一時之間，不知應上前相認，還是找個地方躲起來。

只見他臉上露出一如往昔，親切溫暖的笑容，起身和小弟握手：「欸，小弟是你……，好久不見了，你二姊呢？好嗎？」小弟曾經和他在同一家工程公司共事一年，小弟回頭找我，我聲音哽咽，無法出聲，心中著急，突然就醒了⋯⋯。

原來只是一場夢。俗話說：「日有所思，夜有所夢」，為什麼在我思念40多年後，他才來入夢？是精誠所至，金石為開？還是別有他意？他突然來入夢，是來告別的嗎？想到這裡，無限驚恐，我的心一下子就揪到了胸口，眼淚再也忍不住了，「哦！上帝，請您務必保佑他，平安、健康，千萬不要發生任何意外，我別無所求，只要他一切安好，我願意繼續忍受相思之苦。」

當年和小鄧交往時，他工作忙，應酬多，我常須值夜班，聚少離多，加上我個性內向，不善表達，他忽然決去國外服務兩年，心中縱有萬般不捨，卻沒有勇氣阻攔，臨行前，婚事沒有談妥，他不告而別，我徬惶無助，可是內心深處，還是抱著希望，深信有緣終會相聚，不曾想此後音訊杳然，從此蕭郞是路人。

是愛情不夠深，還是沒緣分？抑或是他的夢想在遠方？

心中愁苦，心結難解，無情的歲月悄悄流逝，轉眼40年了，無言的結局，剪不斷理還亂，無限惆悵，春夢了無痕，但是又何奈。

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