回望過去，每當我在路上碰到岔子，感到窩囊無助時，不明何解，總會有天使 突然竄出給我解難引路的。

譬如是在外地旅行，偶爾會懶惰查手機 ，迷失了方向嘛，路在口邊隨意問路人吧！真幸運，姑勿論身處甚麼國家，都讓我碰上天使，熱心地為我親自引路到達目的地呢。

這天，我又碰上了天使。

下午時分，我施施然穿過對面的大公園，準備到另一邊的High Street去逛逛。這個大概有維多利亞公園一半面積大小的公園，我每天都會帶小狗閒逛，每個角落都極為熟悉。也許是天氣涼了的關係，這天公園也較平日人跡稀疏。

泰國 食品店的貨品太吸引了，齊集了我需要的東西，韓國麵、日本醋、柱侯醬、豆腐、蝦米等，我買得不亦樂乎，卻忘了關鍵事情，英國的日光是特別短的，不過是下午五時，天色已全黑了。

我攜著兩大袋戰利品，急步欲從原路回家，豈料跑至公園入口，整個人呆住了。公園裡竟然是不設街燈的，裡面是伸手不見五指的漆黑一片，甚至有降伏魔影的詭譎氣氛。

怎辦？拐路到馬路那邊走吧，但路程較遙遠，兩袋物品又相當重。

唏！我熟路嘛，深呼吸跑過去博一鋪吧！但想到那些有女性在公園被謀殺的新聞，背脊一陣瑟瑟發抖。

躊躇間，不早也不遲，有個大電筒突然乍現我身邊，原來是一位手持強力電筒帶狗散步的年輕人，最後她熱心地給我引路往公園的另一邊出口。