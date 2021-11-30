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臨時保母

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

全職媽媽聰明、做事效率高、讀過很多親子書籍，這類背景的媽媽，卻湊巧同時會較為緊張和帶點神經質，她也不例外。

媽媽有天需要離家數小時，竟然選中我為她女兒當臨時保母，真有受寵若驚的感覺，他們是多麼的信任我啊！

媽媽辦事是一貫的態度極為認真，一星期前已親自為我詳盡示範，女兒的衣服放於哪個抽屜、奶瓶如何處理、規定幾多點做甚麼事情等等，她都逐一叮囑我，我差點兒要做筆記。

媽媽離家後，我跟兩歲娃娃立即玩個不亦樂乎，我追著她背後跑呀跑，不曉得在客廳來回跑了多少個圈了，直至老骨頭負荷不了，才停下來。媽媽說的吃水果時間到了，單是吃提子(葡萄)多單調，我偷偷在雪櫃找來了媽媽嚴禁吃的雪糕。我們一人一杯水果雪糕新地(sundae，聖代)，太寫意了，不過若媽媽知道一定會宰了我。

午睡時間到了，我聽從指示替娃娃換尿片、按摩、塗上潤膚霜、換上睡衣、開啟童謠音樂…糟糕！忘了問音樂要如何操作，狗急跳牆吧，我急急往手機搜尋兒歌系列，娃娃看來聽得高興，我舒了一口氣。

最後一環，媽媽規定要唱「Hush Little Baby」，糟糕！忘了歌詞，我在結結巴巴地「Hush Hush」時，娃娃就放聲嚎哭了！沒料到她只哭了不到10秒，爸爸就衝入房間來拯救寶寶。原來，他一直躲在自己房間裡WFH(在家上班)，而全屋都設置了監視App。

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