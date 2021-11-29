上周末，有機會品嘗由日本 空運到香港 的北海道毛蟹。負責全晚菜式的尹達剛師傅自信地笑說︰「這一批毛蟹今天從北海道飛來，傍晚6點15分運到廚房，保證新鮮！」我看看手表，晚飯7點左右開席，豈不是剛剛送到？

果然，北海道毛蟹即到即蒸，每隻大約10兩重，大家坐下來不久，肥美多膏、飽滿厚肉的毛蟹已經蒸好送上。「記得先吃蟹膏、再吃蟹肉，最後吃蟹爪。新鮮毛蟹『金枝玉葉』，不蘸豉油也十分鮮美。」尹大師介紹吃法。

打開蟹蓋，滿滿的都是蟹膏，啖啖蟹香撲鼻。再吃蟹肉，嫰滑鮮美，口感比平時的蟹肉更柔嫰。市販的雪藏毛蟹肉質較硬，有些更浸過鹽水，味道稍鹹。這晚吃的毛蟹卻味道鮮美，新鮮嫰滑，的確前所未嘗。

尹大師廚藝非凡，最近更獲日本頒授勳章「旭日雙光章」，表揚他在香港推廣日本食材。他最拿手「日材中煮」，以精美的日本食材配以中式傳統手藝。

這一晚的「日材中煮」，還有鮮蓮荷香蒸九州「華味雞」，肉質幼細嫰滑，一吃之下，與別不同。還有用青森小刺參燉六小時而成的野生海參燉湯、日本南高梅子炆和歌山米鴨、刺身與熟食共冶一煲的帆立貝臘腸飯、日本黑糖馬拉糕等。每一道菜都是中日共融，十分美味。