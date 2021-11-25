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懶與傲惰

〈六合飛翔〉岑逸飛

清代曾國藩論及「易經」謙卦的「勞謙」，認為「勞所以戒惰，謙所以戒傲。」他講的「戒惰」不是「戒懶」。「懶」與「惰」是兩碼子事。懶是享受，是一種生活方式；惰是惰性，惰性是性情，是一種心理缺陷的表現。

關於中文的「懶」字，「說文」謂「懶，懈也。怠也。」從字源演變看，「懶」是「嬾」的後起字。「嬾」字始見於篆文，形構從「女」、賴聲，表示懈怠；「懶」為「嬾」的異體字，字形從心、賴聲。從心，表示內心狀態，也表示心中有所依賴。

其實，所謂「懶」，是一種悠閒，故有所謂懶人長壽。英文的懶，除了是lazy，也是idleness，英國哲學家羅素便有一本書名為「In Praise Of Idleness」(對懶洋洋的讚頌)。而惰的英文是sloth，應是心理健康出了問題，缺乏了主觀能動性。懶是人的習氣，惰是人的天性。「懶」只是單純的形容詞，「惰」則可作動詞用。

曾有個說法，謂「懶」可激發創意。懶得走路，於是便有了車；懶得洗衣，便有了洗衣機。人之懶，使社會進步，自我能力提高。惰則不同，一旦成形，只會抱怨，找藉口，明天做吧，明日復明日，明日何其多，浪費人生而已。

再看曾國藩謂「謙所以戒傲」，常人說「驕傲」，但「傲」不同「驕」，「驕」是從表面上形之於色，所謂驕色、驕氣、驕恣、驕躁；「傲」是發自內心，所謂傲骨、傲慢、傲世。畫家徐悲鴻曾說過一句發人深省的話：「人不可有傲氣，但不可無傲骨。」

另一個看法是，沒有內涵而自以為了不起是驕，有內涵而瞧不起別人是傲。為甚麼「驕兵必敗」？因為根本實力不足。若是有「傲」的本領，反而不傲而謙，這就很難得了。

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