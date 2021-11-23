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論謙

〈六合飛翔〉岑逸飛

《易經》六十四卦，第十五卦以「謙」為名，因為內卦是艮，象徵山和止；外卦是坤，象徵地和順；整個卦是表達內心知足，外表柔順。本來山比地高，此卦排列卻是將山「貶低」在地的下面。

關於這個「謙」字，原是形聲兼會意字，始見於《説文》中的小篆文字。篆文的整體是比較纖細的形象。到了漢代後期，左部變成了「言」字，右部變成比較接近「典」的形象。《說文》：「謙，敬也」，是側重於內心上的恭敬謹慎。

六十四卦只有謙卦的卦辭和爻辭全部皆「吉」。九三：「勞謙，君子有終，吉」（有功有勞而又謙遜的君子，最終必然吉祥）；六四：「無不利，撝謙」（發揮謙虛的美德，不會有不利）；上六：「鳴謙，利用行師，征邑國」（一個國家謙虛的名聲遠播，贏得四方共鳴，有利於征戰有違正義的國家）。

「謙」有多種，如勞謙、撝謙、鳴謙。撝謙是屬於行事方面，鳴謙是指受人讚頌，倒是「勞謙」較費解，這個「勞」字，既是功勞，也是勤勞，來自九三爻，是全卦唯一的陽爻，至為重要。難怪《繫辭傳》孔子特別拈它出來討論，對「勞謙，君子有終，吉」的解釋是：「勞而不伐，有功而不德，厚之至也，語以其功下人者也」（勤勞而不誇耀，有功而不自滿，敦厚達到極致，這是指有功勞仍然對人謙卑的君子）。

孔子的話，令人想起老子說的：「自伐者無功，自矜者不長」(自我誇耀的人，事業不會有成就；自以為賢能的人，不能充任領導人。」有功而不居，無疑是謙虛；但這與「勞」有什麼關係﹖像曾國藩也很注重「勞謙」，謂「勞謙二字，受用無窮。」他心目中的「勞」是勤勞。

六四

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