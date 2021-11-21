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難忘香港旅展

〈香江往事〉肖文

前不久，突然收到香港匯眾展覽服務有限公司，發出的第35屆香港國際旅遊展，將在香港會展中心開幕的郵件，塵封多年的參展往事，像走馬燈一樣，清晰出現在眼前。

香港旅展每年匯聚來自世界各地約680家國際參展商，和來自不同地區的旅遊業界精英齊聚一堂，交流切磋，拓展商機。

上個世紀90年代，我擔任湖南芙蓉賓館總經理時，曾經與國家旅遊局組織的全國各地旅遊飯店和旅行社，參加香港國際旅遊展。

早就對「東方之珠」的香港夢繫魂牽，終於如願以償。來到灣仔，看著通往展覽中心通道長長的人龍，通過了那條沒有盡頭的路，終於進入了室內。

全球50多個國家的幾百個展台鱗次櫛比、色彩繽紛。每個展台前都擠滿人群，讓我有如置身遊樂園中。

展區分十多個展覽主題，主題公園、航空公司、商務及獎勵旅遊、郵輪、潛水、滑雪、戶外活動、高球假期、酒店、度假區等，還有上百場專題講座及十多場民俗風情的舞台表演，讓觀眾可以一站式領略全球多個旅遊目的地豐富多彩的風情。

其中最令我印象深刻的是驚艷出眾的台灣展位，它將日月潭、太魯閣、澎湖雙心石滬、墾丁、草嶺、象山等知名景點呈現出來的同時，還有高山烏龍茶，吸引不少觀眾駐足品茗。（我從小就對可望不可及的神祕寶島台灣情有所鍾）。

從此以後，我幾乎每年都去參觀香港國際旅展。就在開放大陸赴台旅遊後的2009年6月香港旅展會上，我經中國飯店協會授權，以中國飯店互動聯盟主辦，發起與台灣觀光協會及香港、澳門酒店業協會共同組織召開「2009首屆海峽兩岸酒店業高峰論壇」，當年金秋十月在台灣圓山大飯店隆重召開。

我牽頭率北京、廣東、新疆、重慶、四川、湖南等13個省市共39名飯店總經理赴台灣參加會議，共商「打造中國民俗文化特色的酒店品牌」的大計。

香港這個國際大都會中西交融、緊貼時代，多年來無數大型活動都在這裡舉行，特別是定期每年舉行的香港國際旅展，更是辦得萬眾矚目、有聲有色。顯示出香港在舉辦企業會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽活動方面的領導地位。

香港 台灣 中國

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