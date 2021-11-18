疫情 逐漸平穩，「D區」的食肆開始增加，我與食家朋友頻頻出動，尋覓美食 。最近吃到一款十分特別的馬友魚，值得公諸同好。

上桌時碟上大片煎魚伴以葱花，看來不太特別，一吃入口，魚肉嫰滑有咬勁，外層香脆內層入味，不似鮮魚又不是鹹魚，大家嘖嘖稱奇。我向老闆Dicken請教，原來這是自家風乾的馬友魚，十分特別。

「你吃的時候，是否覺得啖啖肉（咬下去都是肉沒骨頭），吃得十分暢快？因為魚肉已經起骨，所以口感特別好！」

定睛一看，魚肉果然無骨，大廚先拔去魚骨，然後風乾，再以配料醃製過夜，魚肉特別入味。

「如果在家自製，光是起骨也會拔到手軟呢！」我原本想偷師，但一條魚慢慢拔掉魚骨，真是天長地久的工夫，開始猶豫，「若想節省工夫，連骨風乾也可以嗎？」

「當然可以，但沒有『啖啖肉』的痛快，現在配酒一流呢！」

Dicken又提醒，煎製時也有祕訣，就是必須大火來回煎三次，令外層香脆，兼鎖住肉汁，上桌時配以新鮮蔥花，香脆與新鮮兼備。

日本 料理的「一夜乾」燒魚，是類似的做法，將油脂豐腴的鮮魚醃製，風乾一夜，再炭燒而食。今晚的「香葱海鹽煎海馬友」，則是風乾再煎，比燒魚更豐腴香口。有興趣品嘗的朋友，可到金紫荊的「生記」一試。