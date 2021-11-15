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失蹤女童

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

澳洲失蹤的四歲女童Cleo，終被尋回的消息，不僅令澳洲群眾釋懷，世上所有關心女童安危的民眾，也放下心頭大石了。

當然最感恩的人，該是女童的媽媽吧，女兒失蹤的18天，她是如何熬過的？可怕的想像一定是在不斷的膨脹，女兒是遇害了嗎？會永遠失去女兒嗎？老實說，失蹤18天，卻能成功完好無缺地尋回的事例，跟奇蹟無異呀，世上有太多失蹤孩子，是從此人間蒸發呢。

詳讀女童失蹤的細節時，難免對她的媽媽存有微言，當中是脫不掉懷疑疏忽的成分吧。這個家庭到伯斯北部偏遠的地方露營，本來是絕佳親近大自然的親子活動，但就是摸不著頭腦，為何媽媽會讓兩個年幼女兒獨自睡於一帳幕，而自己則睡於隔鄰另一帳幕？

年幼子女是絕對不能離開家長的視線範圍的，一分鐘也不能，意外都是在一剎那發生的，更何況是在遼闊的原野裡？女童的失蹤時間推算為凌晨1時30分至早上6時，這段頗長的時間裡，媽媽是在隔鄰與男友安然大睡嗎？這叫失職呢！

這事件，令我不禁想起英國女童Madeleine，14年前，他們一家到葡萄牙度假時，她在度假村失蹤，當年只有三歲。她爸媽當時就是缺乏警覺性，竟然讓三個年幼子女獨自睡在屋裡，而兩人自行到不遠處跟友人晚膳，壞人有機可乘，終偷走了寶貝女兒。

Madeleine卻沒有Cleo般幸運，至今仍音訊全無，生死未卜。

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