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去矜

〈六合飛翔〉岑逸飛

過度的「矜持」便是造作，難怪從哲學層面上看，有反「矜持」的說法，認為「矜持」是不自然的表現。宋代理學家謝良佐（1050年～1103年），壽春上蔡人，學者稱上蔡先生，畢生致力去掉矜持。

謝上蔡從程顥受學，後卒業於程頤。登進士第，為學主「敬是常惺惺法」，為朱熹所稱道。其實他的為學駁雜不醇，思想較接近程顥。晚年改信佛，嘗言：「吾常習忘以養生」，著有《論語說》。

據說有一次程頤與謝上蔡師徒二人久別重逢，程頤問上蔡有何進步，答謂只去一「矜」字，由此可見「矜」字頗不易去。矜持，從好的方面說，是人格防線；從壞的方面說，是萬病之源。如能衝破這一難關，則可成聖成賢。

黃宗羲《宋元學案》記載了有論者問：「「人之病痛不一，各隨所偏處去。上蔡才高，所以病痛在矜字﹖」而朱子的評論則是：「此說是也。然謝氏謂去得矜字，後來矜依舊未去。說道理好楊楊地。」

但朱子不明白的是，謝上蔡真能完全「去矜」，便已是聖人。儒家的「去矜」境界，就是孔子所說的「君子坦蕩蕩」，是智慧凝聚的生命力，但凡夫有多少人在現世間能做到呢？

且不說儒家，道家的理想境界也是｢去矜」。道家講「無」，「無」的首出意義是無為，無為是去掉矜持、去掉執著的意思。牟宗三先生在《中國哲學十九講》論道家玄理的性格，便指出道家的首出觀念是造作，即矜持，他說虛偽造作最使得人不自由自在，道家對此有真切感受，能去掉矜持便是道家所說的真人。但牟師說：「誰能免除矜持呢？這是任何人隨時都感到頭疼的現象。就像佛教的去無明一樣，到成佛時才能去無明。」

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