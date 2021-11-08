相信決定結婚的人，沒有一個會想過離婚。但倘若兩夫妻緣已盡，彼此已走至水火不容的地步，離婚也許是出路，並非絕路。

然而，這段顛簸人生路絕對不容易走，尤其是有子女的，更應無時無刻自我警醒，往後的每個決定，都應以子女的福祉放於首位，這才是盡責的父母應有的承擔。

他倆的婚姻已走到盡頭，雙方卻浸淫在互相折磨的盛怒之中，爭持不休。

她是情緒起伏相當激烈的人，情緒失控時會相當嚇人。她的丈夫比她年長十載，愛她時，老成持重，鬧離婚了，老謀深算的本色盡露。資產已盡快轉移，確保她分不到太多，他更手握大量證據，證實太太情緒不穩，不適宜帶孩子。

兩夫婦為了資產及子女撫養權經常激烈爭吵，這個惡劣階段拖越長，對子女的負面影響就更深遠，我倒最關心他們的一對青少年女兒的狀況。

「家姊較感性，我哋每逢吵架，佢都會喊住勸我收聲，唔好同佢阿爸嘈。」她續說：「阿妹就醒得多，逢係嘈起嚟（遭到他大吵），他都會走入房戴住耳筒好少理。」

家庭的惡劣氣氛持續了近兩年，他們的女兒終於出事了！她在學校夥同數個同學，將一個較瘦弱的同學打得很傷。拳打腳踢之際，少女爆出了一句奇怪的話來：「既然你哋咁（這麼）憎對方，點解仲（為何還）要生我出嚟受苦？」

欺凌惡行的首領，竟是他們的二女兒呢！