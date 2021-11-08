網路流行，以為可以取代舊有的收音機，殊不知電台也有不少捧場客，特別年紀大的耆英，不大習慣網路的使用，始終脱離不了老舊的收音機。老人常向電台查詢，自己收音機壞了，何處找到店舖修理，或何處買到新收音機。

電台一直有大批聽眾，香港 商業電台就有很高收聽率，如「18樓C座」，維妙維肖重現小市民生活，對現實社會冷嘲熱諷，說出他們的心聲。這個節目其中一位編劇楊普希先生是我的親戚，他說這個節目定名，是紀念商台主持人林彬先生的，他於1967年左派暴動時，被暴徒汽車炸彈所害，林彬居住單位就是18樓C座。鄭大班的「風波裡的茶杯」，主導了輿論的方向，被譽為早上十點鐘特首。香港電台的「鏗鏘集」也有很好口碑。連小小的澳門 綠邨電台的賽狗實況報導，令狗迷們聽得夠瘋狂。

現在香港的電台廣播業務也不受網路世界的影響，聽眾不少，還有新電台出現，配合網路世界，相得益彰。

筆者人在美國 ，開車煮飯做家務時，也愛同時開著收音機，收聽新聞和烽煙（Phone-in）節目。洛杉磯有個廣東話電台（AM1430)，我是它忠實粉絲，電台主持人多數來自香港，有鮮明香港風，開放務實，而且貼心貼地，不扮高深，沒有政治水分。

下午有個長達三小時「日落大道」，男主持分別在香港和美國上中學，一口流利英語和廣東話，評點美國社會現象和生態，對特定事件作出即時報導，新聞性十足。近日還上了You Tube 直播，看到兩位主持俊貌芳容，另一女主持人來自廣州，聲音迷人、長髪飄逸，帶點仙氣，配合男主持人一唱一和，為節目錦上添花。

該台另有一個「做個好心人」節目，接聽觀眾來電詢問，內容圍繞在美國生活所遇到各式各樣問題，如申請福利、健康治病、寵物料理、果樹菜蔬種植、家居生活小常識和尋人等。

筆者也從這個節目中得益不少，主持人曾介紹防疫期間聯邦政府會資助老人網路開支，合資格者每月代支付50美元。我按指示申請，果然每月有50元直接過數到我所用網路公司戶口，現每月只須付零頭4.99元，不無小補。

我的手指受扳機手困擾，手指關節彎曲後不能回復正常位置。其中一隻手指幾年前做了手術，手術過程要麻醉，術後半年得做物理治療及配戴矯正器。近日又有兩隻手指頭同樣出狀況，聽眾在節目中介紹用韭菜和芫茜燒水以蒸氣薰之，水溫降低後再浸泡指頭，因韭菜和芫茜均有止痛消炎作用。試過後發覺效果不錯，感謝有心人的啟示。

也留意到節目的尋人啟事，世界紛亂，不少人匆忙中離鄉別井，無法正常向親友告別，因此而失去聯絡。生活安定後想到親人舊友，可藉電台廣播至四海大地，尋找故友重續情誼。也真的有觀眾由法國、澳洲等遙遠世界另一端找到要找的人。

因電台用網路傳播（AM1430.net)，全世界都可上網收聽，來自香港的移民想聽自由開放的廣東話，不妨試試收聽這個電台。異地重溫粵語，再聚香港情，是件稱心快意的事。