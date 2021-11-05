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毛孩家庭智慧用電

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

近日天氣轉涼，秋意漸濃，我在家只開電風扇已夠涼快，但身邊養狗的朋友仍然需要開冷氣，為一身長毛的毛孩散熱降溫。

飼養寵物是否與高用電量畫上等號？非也非也。公司日前便於井欄樹舉辦了一個狗狗同樂日嘉年華，向在場的毛孩家庭介紹節能方法。原來由選擇正確的冷氣機匹數，到平日的清潔保養，以至開冷氣的方法，毛孩家庭都有方法智慧用電。

選用一級能源效益標籤的電器較省電，這大家也知道。如果冷氣機安裝在西斜位置，長時間受太陽直射，就需要加大冷氣的匹數。

另外，帶毛孩出街後回家，不適宜立即調低冷氣溫度，因為室內外溫差太大，有機會令牠們生病甚至中暑。將冷氣溫度保持於24至26度，必要時加裝天花吊扇，冷氣吹勻全屋，讓寵物慢慢降溫，安全之餘又慳電。

有飼養狗狗的同事更和我分享，長時間開冷氣會令隔塵網黐滿毛孩的毛髮，大大影響送風效能，亦容易滋生細菌，建議每半個月清洗一次隔塵網，除了可以保持清潔衛生，還可節省最高三成用電量。市面上有一些吸塵機更加入毛髮截斷功能，就算在秋天毛孩掉毛季節，吸塵機吸入大量毛髮都不會纏住吸嘴轉軸，果然是設想周到。

慳電不盡是「慳住嚟用」，而是要「智慧識用」，多加留意生活細節，由改變生活習慣入手。就算家有寵物，也能盡量減少用電，過低碳生活。

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