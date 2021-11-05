雖然很多人經常吃「羊腩煲」，但很少會想到羊與文化的關係。羊伴隨著人類的時間相當久遠、與人類的關係頗為密切；加上羊的身軀，不大不小，攻擊力差，對人幾乎可以說是毫無威脅。另一方面，羊是食草動物，性格溫順、易於馴服，因此成為人類最早飼養的動物之一，在古人心目中占據重要地位，被賦予種種文化內涵。

中文的「羊」字，是象形字，《說文》謂「象頭角足尾之形」。在《漢字大字典》，以「羊」為部首的漢字，達200多個，說明羊對古人生活的影響。例如唐代詩人王之渙的《出塞詩》，有句謂：「羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。」句中的「羌笛」，便是古代羌族人吹的笛子。「羌」字的甲骨文 ，上部是一對羊角，下部是人，表示羌人以牧羊為生。

「羊」在中國 文化，是吉祥動物，可能古人的遊牧生活，因為羊長得壯，繁殖得多，被視為吉祥物。中國人造字，屬「善」屬「義」屬「美」的字，都採取「羊」字頭，又如「吉祥」的「祥」字，也少不了「羊」。再說，一月在老皇曆是寅月，在《易經》十二辟卦，是泰卦，象徵天地交流，代表天的三個陽爻下地，代表地的三個陰爻上天，稱為「三陽開泰」，已被民間改為「三羊開泰」，可見人們對「羊」的重視。

古代羊日，是在農曆新年的初四，是恭迎灶神回民間的日子，民間習俗在這一天全家一起吃「折羅」，那是把幾天剩下飯菜合在一起的大雜燴，並且清掃室内，把垃圾收集一處，是民俗所說的「扔窮」。北方還有些農村習俗是年初四綁火神，用玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自己家送到河裡，代表一年家裡無火災。