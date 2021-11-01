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欹器

〈六合飛翔〉岑逸飛

今人所說的「座右銘」源自古代的欹器。這裡有必要解釋一下「欹器」這種器皿的設計。欹器又常被稱做歌器，是一種灌溉用的汲水罐器，是中國古代先民在生產實踐中所創造，其特點是未裝水時略向前傾，待灌入少量的水後，罐身就豎起了一些，而一旦灌滿水時，罐子就會一下子傾覆過來，把水倒淨，然後又自動復原，等待第二次灌水。

根據考證，6500年前仰韶文化的尖底瓶是欹器的原型。起初尖底瓶是灌溉的用具，其後用來作祭器和欹器。魯國君主把欹器放在宗廟作為「座右銘」，目的在於提醒自己，所謂「虛則欹」，注水不足就會傾側，若注入適量的水，就可端正地置放著，這就是「中則正」；但在欹器注水又不可以太滿，水太多了，它又會向另一側翻倒，水會被一倒而光，這就是所謂「滿則覆」。

欹器的啟示便是萬事都要採取中庸之道，適可而止，切不可過分。孔子在弟子作過現場的試驗後發出了嘆息：「惡有滿而不覆者哉」，是對欹器給予文化上的意義，發揮儒家學說「滿招損、謙受益」的思想。也許那些具有內省精神、不驕不躁的智者，心中都祕藏著一個這樣的欹器，能夠察微知著，在某種苗頭出現時就能預見到其後果，並且及時遏止不良苗頭的發展。

這件古代魯國視為國寶的「欹器」，到漢代已經失傳了，其後雖然有仿製品，但在歷史上失傳又再現，再現又失傳，到近千百年，所謂「欹器」，其構造如何，就成為「千古之謎」。不過這種翻斗式容器其實很有廣泛性的用途，例如廁所的抽水馬桶，其自動沖洗的翻斗，以及氣象觀測雨量的計量容器等，都是根據這種構思來設計的。

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