香港是「兩文三語」城市，人人講中文又講英文，沒有什麼問題。最近讀李光耀的著作《我一生的挑戰─新加坡 雙語之路》，卻看到「雙語政策」在新加坡面對無數反對聲音。

大家都知道，英語是新加坡的主要語言，但在初時，占全國絕大部分人口的華人 ，強烈建議以華語作為官方語言。李光耀排除萬難，令華人、印度人、馬來各族都接受英語為國家語言，與全球溝通。

等大家接受了英語，他再次排除萬難，要求華人放棄福建話、客家話等方言，學寫學講「華語」（即普通話），再次引起不同地方出身的華人強烈反對。李光耀的「雙語教育 」，目的是不想國民只仰慕英語，變成「偽西方國家」，而希望擁有自己的文化價值觀。

「全體學習英文，為的是這樣才能公平競爭。以母語教育的傳統價值觀和文化語言作為根基，為的是培養起人民的鬥志和骨氣……，年輕一代能否好好掌握兩種語文，關係到他們本身的事小，關係到國家社會榮辱穩定的事大。」他想國民學習兩種語言，的確是一生的挑戰。

今天，新加坡繁榮富裕，成功與東西方接軌，實在來得不易。李光耀自己為了與不同人士溝通，竟然學習了6種語言，下回再談。