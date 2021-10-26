漢光武帝劉秀其人，是東漢開國之君，有文才武略，人品一流，能以仁義待人，以「柔道」治天下，再興漢室。他是漢高祖劉邦的九世孫、漢景帝劉啟的七世孫，長沙定王劉發之後，家中有六兄弟姊妹，他排行第五，取名為「秀」，因出生時稻穀豐收，田間出現「一莖九穗」的現象。

古代有嘉禾一莖六穗、一莖九穗的記載，認為是祥瑞之兆。「一莖」指植物的一條莖，而「一莖九穗」，說的是一個稻穀上結了九個穗子，叫做「秀」，故有所謂「一莖九穗，秀出班行」，「秀出」是高出，引伸為才能出眾、優秀；而「班行」指班次行列，指在朝為官的位次，後也指同輩。所以取名為「秀」，是才能優秀，超出同輩之意。

劉氏宗親後裔在王莽廢漢立新朝後，失去特權和財富。劉秀這年14歲，在這種改朝換代困境中，本來從事農事莊稼，20歲時決定西去長安，研習學問。成為許子威的學 生，學習《尚書》等經典。他不僅天資過人，且外貌俊朗，是個帥哥。

如今都說台灣 前總統馬英九 是美男，但小馬哥與劉秀相比，恐怕猶有不及。照正史說法，劉秀身高七尺三寸，相等於今天的一米七五以上，且鼻梁挺拔、額頭飽滿、皮膚白晰、眉目傳神，宛若溫柔秀美的女子。

劉秀與其兄長劉縯在宛（今河南 省南陽市）起兵。25年，在鄗縣（今河北省石家莊市高邑縣）登基稱帝，改元建武，國號為「漢」，史稱東漢。此後，劉秀逐步掃平各方勢力，最終統一中國。劉秀的軍事才能很高。稱帝之後遣眾將攻伐四方，往往能從前方上報的排兵布陣形勢中發現問題，有時因前方不能及時得到糾正，才為敵人所敗。