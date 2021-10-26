我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

漢光武帝劉秀

〈六合飛翔〉岑逸飛

漢光武帝劉秀其人，是東漢開國之君，有文才武略，人品一流，能以仁義待人，以「柔道」治天下，再興漢室。他是漢高祖劉邦的九世孫、漢景帝劉啟的七世孫，長沙定王劉發之後，家中有六兄弟姊妹，他排行第五，取名為「秀」，因出生時稻穀豐收，田間出現「一莖九穗」的現象。

古代有嘉禾一莖六穗、一莖九穗的記載，認為是祥瑞之兆。「一莖」指植物的一條莖，而「一莖九穗」，說的是一個稻穀上結了九個穗子，叫做「秀」，故有所謂「一莖九穗，秀出班行」，「秀出」是高出，引伸為才能出眾、優秀；而「班行」指班次行列，指在朝為官的位次，後也指同輩。所以取名為「秀」，是才能優秀，超出同輩之意。

劉氏宗親後裔在王莽廢漢立新朝後，失去特權和財富。劉秀這年14歲，在這種改朝換代困境中，本來從事農事莊稼，20歲時決定西去長安，研習學問。成為許子威的學 生，學習《尚書》等經典。他不僅天資過人，且外貌俊朗，是個帥哥。

如今都說台灣前總統馬英九是美男，但小馬哥與劉秀相比，恐怕猶有不及。照正史說法，劉秀身高七尺三寸，相等於今天的一米七五以上，且鼻梁挺拔、額頭飽滿、皮膚白晰、眉目傳神，宛若溫柔秀美的女子。

劉秀與其兄長劉縯在宛（今河南省南陽市）起兵。25年，在鄗縣（今河北省石家莊市高邑縣）登基稱帝，改元建武，國號為「漢」，史稱東漢。此後，劉秀逐步掃平各方勢力，最終統一中國。劉秀的軍事才能很高。稱帝之後遣眾將攻伐四方，往往能從前方上報的排兵布陣形勢中發現問題，有時因前方不能及時得到糾正，才為敵人所敗。

馬英九 台灣 河南

上一則

明朝宮燈抄襲阿拉丁神燈？故宮「航向天方」特展揭密

下一則

為什麼要讀書

延伸閱讀

台北電影獎 邱澤、陽靚稱帝封后 劉冠廷、百白奪配角獎

台北電影獎 邱澤、陽靚稱帝封后 劉冠廷、百白奪配角獎

漢光實彈演習震撼現場 18門砲同時發射

漢光實彈演習震撼現場 18門砲同時發射
漢光演習登場 空降、兩棲登陸操演取消

漢光演習登場 空降、兩棲登陸操演取消
更正啟事

更正啟事

熱門新聞

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

乘龍快婿

2021-10-19 02:00
顏寧儀／圖

乾洗店春秋

2021-10-19 03:02

怪事年年有

2021-10-24 02:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點