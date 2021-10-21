自印度 佛教傳入中國 後，在譯經時也借用「天王」一詞，指特定的護法神，本意即

指四天王，各自統帥部眾維持佛界的四方秩序。漢譯佛經開始出現「四天王」的稱

呼，只是泛稱，主要採用音譯法，具體名稱是東方提頭賴吒天王、南方毗樓勒叉天

王、西方毗樓博叉天王、北方毗沙門天王。

唐代玄奘在譯經時多次使用「四大天王眾」的提法，唐代高僧義淨，也是佛經翻譯

家，與鳩摩羅什、真諦、玄奘並稱為中國佛教史四大翻譯家，他的譯著，開始把四

天王分別翻譯為東方持國天王、西方廣目天王、南方增長天王、北方多聞天王，俗

稱四大金剛。

四天王具有護持佛法、使惡魔邪鬼等遠離的職能。四天王還與其他天神一樣供養供

奉主尊和菩薩。他們或與其他天神得天眾供養；或各持寶物向主尊貢獻。佛經在描

述天王供養功能時對其形象或持物的描寫較為簡略。

在北魏到北宋很大一段時期，北方多聞天王信仰在中原地區更為流行，直到元以後

原來的北方毗沙門天王信仰才隨著宋朝滅亡而消退，但即便如此，四天王的護法護

國仍是日見突出。

中國的漢族寺院，常在山門兩側塑上他們的像。其中身為白色、手指琵琶的是持國

天王﹔身為紅色、手纏繞地龍的是廣目天王﹔身為青色，手持寶劍的是增長天王﹔

身為綠色、一手持傘、一手持銀鼠的是多聞天王。

這四大護法神，持國天王的「持國」，意為慈悲為懷，保護眾生，護持國土；增長

天王的「增長」意為能傳令眾生，增長善根，護持佛法；西方廣目天王，「廣目」

意為能以淨天眼隨時觀察世界，護持人民。北方多聞天王，是財神、武神，也是知

識之神。