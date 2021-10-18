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從《魷魚遊戲》說起

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩星期前，兒子突然煞有介事地問：「你睇咗未？」我為之一怔。「未睇就快啲睇，好勁！」他是說Netflix剛播映的韓劇《Squid Game》（魷魚遊戲）。

一瞬間，身邊幾乎所有人無分國籍都在談論該劇，「魷」劇已迅速成為全球多個城市的冠軍收視劇集，鋒頭之勁，堪稱一時無兩。

可是，我只看了第一集，暫時都不敢再看下去。單是「紅綠燈」遊戲那幕，已看得我怵目驚心、目瞪口呆了。心裡不禁忖量，現在的消閒電視劇，用得著玩到那麼盡嗎？不過，若人人都像我故步自封，創作劇早就死亡了。

況且，我這人不能作準。當天看《魷魚遊戲》時，相信我是唯一會中場離開的人吧。自己知自己事，心臟負荷不來，我恐懼要逐一見證一個又一個的死亡過程，尤其是善良的人，我真不想看他們會逃不過噩運。

然而，這卻是殘酷的遊戲規則，要拚命生存下來嘛，少不免要耍邋遢招數，爾虞我詐呀、出賣別人同情心等，屢見不鮮。要勝出，就要狠辣，稍留一絲善心的，就連命也不保呢！

我怕看這類題材，只因殘酷的生存規則，與現實世界是如出一轍，我不忍看。

記得很久以前，讀Roald Dahl的《Tales of the Unexpected》時，也有類似的情節，背了一屁股債的人，被家人、朋友離棄，結果成為殺手的點心，因為被世界遺棄了的低端人口，死了也沒人會理會這類人，正是《魷》劇的主角。

魷魚遊戲 韓劇 Netflix

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