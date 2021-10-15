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倫敦漢堡包大比拼

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

香港朋友問：「在倫敦，哪個品牌的漢堡包最好吃？」

老實說，倫敦任何一間Pub的漢堡包都不會失禮，但價錢卻絕不便宜，平均都要百多港元。今天就以同樣一個Cheeseburger，來評一評倫敦五間較受歡迎的連鎖漢堡包店，分別是Five Guys、Shake Shack、Byron、Gourmet Burger Kitchen（GBK）和Honest Burgers。

先來談談兩間香港也有分店的美國過江龍吧，以Five Guys最抵吃！也許是可任由你免費添配料，整個包特別大大個，最適合男士或大胃口的，味道也相當不俗，配士多啤梨奶昔就更一流。不過，每次吃完Five Guys，身體都會特別疲倦，消化需力氣吧，還會特別口渴。

記得2013年，當Shake Shack在Covent Garden開第一間店時，人龍看不見龍尾，那個爆醬芝士漢堡是我吃過難忘的！真奇怪在香港也有光顧過這店，除了招牌是一樣之外，個包卻沒有絲毫相似之處呢！

Byron是於14年前英國老闆仿照紐約風格而開設的本土店，曾受吹捧，但可惜經過多次賣盤後，水準每況愈下。一個完全沒有風格的平凡漢堡包，委實令人失望。

GBK卻從來沒讓我失望，個包好好味，這家的朱古力奶昔亦是最濃味的。不過，若要選冠軍，則非Honest Burgers莫屬。不僅個包最軟熟，牛肉標榜夠pink，像我喜歡吃生牛肉的口味，這家的薯條更是最美味的呢，每次介紹給朋友都會給讚。

倫敦 香港 Shake Shack

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