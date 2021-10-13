我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

關心你的人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

很久沒有往來的朋友，突然越洋傳訊表達關懷，真令我受寵若驚。

「喂喂喂！英國油站無油入，全國癱瘓喎，咁你點算呀？」

這確實是重大事故，尤其是要駕車上班或接送子女上學的家長，影響特別大。那天，我外出用膳call Uber都要等上十數分鐘，然後對方回覆說騰不出車輛來，這是從未遇過的，也許是司機撲不到汽油，乾脆停工休息，所以，路上少了Uber車提供服務吧。

改乘地鐵就是了，反正倫敦的公車服務如常，交通亦一切正常，並沒有想像中的混亂。

「喂喂喂！英國啲超市貨架空晒喎，咁你買唔到糧食點算呀？」

有兩天，附近超市的蔬果欄確實是空空如也，問店員何時會補貨，她只是聳聳肩回應。不打緊，拐遠一點的大型超市貨源充足，兩天後附近超市也回復正常供貨了。今次亦沒有出現恐慌性搶購物資的長龍，該是早前上過一課學聰明了。

「喂喂喂！英國種族仇恨好嚴重喎，你出街小心會被扑頭喎！」

我忍不住嗤笑，香港、倫敦兩邊走不覺已六年了，這裡從未遇過被歧視的感覺，鄰居和路上途人都非常友善。

不過，對於終日靠剝花生、幸災樂禍而獲取唯一樂趣的人來說，會較喜愛我這樣的回答吧：「惟有留家瞓覺囉，張床毋須入油」、「買唔到糧食咪當減肥囉！」、「扑頭？巧驚驚啊！」緊隨著有五個驚慌emoji。

英國 倫敦 地鐵

上一則

雲門重返台東池上秋收稻穗藝術節 「十三聲」融入好山好水

下一則

夢想成真

延伸閱讀

英偕多國南海行動 航艦打擊群指揮官釋悠閒觀海照

英偕多國南海行動 航艦打擊群指揮官釋悠閒觀海照
難民出身 殖民文學小說家古納獲諾貝爾文學獎

難民出身 殖民文學小說家古納獲諾貝爾文學獎
金山共享單車漲價 用戶：價格和坐Uber差不多

金山共享單車漲價 用戶：價格和坐Uber差不多
金山共享單車Bay Wheels漲價 用戶：和坐Uber差不多

金山共享單車Bay Wheels漲價 用戶：和坐Uber差不多

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51

沒想到

2021-10-06 03:02
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手