很久沒有往來的朋友，突然越洋傳訊表達關懷，真令我受寵若驚。

「喂喂喂！英國 油站無油入，全國癱瘓喎，咁你點算呀？」

這確實是重大事故，尤其是要駕車上班或接送子女上學的家長，影響特別大。那天，我外出用膳call Uber都要等上十數分鐘，然後對方回覆說騰不出車輛來，這是從未遇過的，也許是司機撲不到汽油，乾脆停工休息，所以，路上少了Uber車提供服務吧。

改乘地鐵 就是了，反正倫敦 的公車服務如常，交通亦一切正常，並沒有想像中的混亂。

「喂喂喂！英國啲超市貨架空晒喎，咁你買唔到糧食點算呀？」

有兩天，附近超市的蔬果欄確實是空空如也，問店員何時會補貨，她只是聳聳肩回應。不打緊，拐遠一點的大型超市貨源充足，兩天後附近超市也回復正常供貨了。今次亦沒有出現恐慌性搶購物資的長龍，該是早前上過一課學聰明了。

「喂喂喂！英國種族仇恨好嚴重喎，你出街小心會被扑頭喎！」

我忍不住嗤笑，香港、倫敦兩邊走不覺已六年了，這裡從未遇過被歧視的感覺，鄰居和路上途人都非常友善。

不過，對於終日靠剝花生、幸災樂禍而獲取唯一樂趣的人來說，會較喜愛我這樣的回答吧：「惟有留家瞓覺囉，張床毋須入油」、「買唔到糧食咪當減肥囉！」、「扑頭？巧驚驚啊！」緊隨著有五個驚慌emoji。