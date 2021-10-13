摩天大樓之外的鏡香港

元朗老房子。(圖：作者提供)

前些日子，楊振寧先生農曆100歲生日，翁帆出書記錄她與楊先生的悠悠歲月。她在文中說：「我們最快樂的回憶之一，便是自己開車穿梭於香港 的青山綠水之間…」

翁帆的文字讓我心有戚戚焉。很多年前，我還沒去過香港，但是從張愛玲的文字裡知道香港有旖旎的田園風光：「秋天和冬天，空氣脆而甜潤，像夾心餅乾。山風海風嗚嗚吹著棕綠、蒼銀色的樹。你只想帶著幾頭狗，呼嘯著去爬山，做一些不用腦子的劇烈運動。」但是我身邊的朋友不相信，他們認定香港是國際大都市，寸土寸今，一抬眼就是森林一樣的高樓。

我想用照片證明他們的錯誤。記得有年初冬，我和朋友忙裡偷閒從深圳灣口岸坐車去香港，車過海灣大橋時，兩岸的風景同時亮進了視野，深圳那岸高樓雄立，一幅現代化的時尚 和激情；香港元朗青山碧海，原生態模樣，萬綠叢中偶有兩三處房舍。一邊農村，一邊城市，對比強烈的兩幅畫同時漫延在眼前。

曾有朋友告訴我，要捕捉香港的田園風光，最好去元朗的濕地公園，那裡蘆葦萋萋，流水清亮，成群的白鹭翩飛起舞，而不遠處就是深圳，城市的風景線成了蘆葦與白鹭的特殊背景。

記得那日匆忙，我們沒有時間去濕地公園，但是元朗給了我極深的印象，充滿人間煙火的世俗風情。新與舊的交融，東方與西方的碰撞，一群穿校服的小女孩，從教會學校的雕花鐵門跑出來，西斜的太陽落在她們的臉上，也落在不遠處一座廟宇的頂蓋上，琉璃瓦閃著金碧耀眼的光。古老的媽閣廟和牌坊，新建的教堂和公寓樓，神父和牧師，尼姑與道士，在這片土地上和睦共處。

走在元朗的街頭，叮叮噹噹的電車從身邊開過，紫金花下的石橋已經流露出厚重的滄桑。一棟老房子赫然佇立在我們眼前，剝落淩亂的樓牆，斑駁著一張臉，帶著時光悠悠的嘆息。

有百年的歲月吧？房頂和房角，已經亂生了雜草和野樹。密密麻麻的天線，亂轟轟的空調和廣告牌子，一點不講規矩地立在房牆上。老房子的廣告牌，清一色的繁體字，有算命測字的，有牙醫和中醫，有電器行和琴行，各行各業蝸居在這棟老房子裡，演奏各自的人生。

繼續朝前走，穿過一條小巷，眼前豁然明亮起來，原來是個巴士站，站台前供著土地神，茶紅色鏤金的牌坊，香煙裊裊，幾盆花草舒枝展葉…這斑斓交錯的滾滾紅塵。

在林立的摩天大樓之外，香港有多少讓人驚喜的風景。兩年前我坐車去大嶼山，無涯的晴空下，海如寶石一樣的藍，山如翡翠一樣的綠，大大小小的建築散落在錯落起伏的森林間，像斑斕的長畫，一直綿延到了大海，海上漂浮著玲瓏的小島。長風浩蕩，空曠悠遠，遠處一聲鐘響，畫破了寧靜的海空。我問自己，這是香港嗎？恍惚身在加勒比海的天堂島。

翁帆在書中盛讚香港的海灘和海島，她有與衆不同的經歷。她喜歡橡皮艇，獨自一人划向遠處的小島，「沿途看臉盤大的水母，聽深深的海水撞擊岩石發出的深沉咚咚之聲，猶如鐘鳴。小島上沒有人煙，唯有白色的貝殼鋪滿地面。」