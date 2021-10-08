談起「智障」，其中的「障」字最易引起誤解。難怪看書讀經不可著文字相，要得其義理，才能啟發智慧。智慧如火，文字如膏，以膏助火，才得受用。有智慧火，則以文字為助緣。所以談「障」不用太多名相，取最簡單的「二障」已足，一是煩惱障，一是所知障，也叫智障。(也有認為所知障不同智障，但這是細分，這裡不詳談。)

甚麼是「障」﹖「障」在佛法修行的意義就是遮蔽，意謂有情眾生被無明、煩惱、惡業等障礙所障蔽，不能經由佛法的正確教導而得見正道。佛學喜講障執。障執主要一分為二，一是我執，二是法執。因我執而生貪欲瞋恚愚癡，能擾亂有情身心而生煩惱。至於法執，源於每個人都喜用自己的知識、經驗來看待事物，其理解帶有狹隘性，只知其一不知其二，所謂見樹木而不見森林，令真正的智慧不開。

老子說「為學日益，為道日損」，前者使勸人廣學多聞，是用加法；後者能生智慧，是用減法。但不見得減比加好，廣學多聞也不是壞事，梵文稱為「爾炎」，一般譯作所知，也有譯智障或譯智母，因為這是雙刃劍，用得其所是智母，自度更方便度他，否則為其所困，則成智障。

古代祖師大德常教人「看破、放下、自在」，這也是已故武俠小說 名家金庸先生的座右銘。人生無非是想「自」，但要自在得先「放下」，而放下得要有「看破」的智慧！但看破甚麼﹖放下甚麼﹖看破就是看破所知障，放下就是放下煩惱障，聖嚴法師也曾說：「放不下自己是沒有智慧；放不下別人是沒有慈悲。」這兩種功夫無間斷地相互為用，看破幫助放下，放下幫助看破，缺一不可。