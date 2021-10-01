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亡命抵港五十年

〈香江往事〉水禾田
作者當年與女友在大澳警署前合影。（作者提供）
作者當年與女友在大澳警署前合影。（作者提供）

1971年9月19日，同樣是一個星期天，我們一行九人前一天下午划著一艘草艇從番禺沙灣出發，經過虎門、龍穴，伶仃島，在海上迷途及與風浪搏鬥，疲憊不堪。天剛吐白，遠處山巒在望，旁邊駛過幾艘有花蕾形漂亮桅燈的漁船，漁民指著海岸向我們打手勢：這裡就是目的地了。早上八時左右，小船划進一個小港灣，停靠在一個花崗石碼頭，我們登岸後拾級而上，赫然看見「楊候古廟」四個大字。在小船上掌舵的老人就姓楊，莫不真有神靈庇佑？

我們一行九人沿著大道向市集走去，不久就遇上一個警察，我們主動上前表明身分，警員開玩笑説防礙他的飲茶時間了。但他仍然帶我們返回大澳警署，並且買了一大堆叉燒包、燒賣等給我們充飢。

在警署内有文職人員逐個單獨問話並錄取口供，我們都説是來香港探親的。下午有一艘水警輪把我們載往葵涌警署，然後改乘警車沿青山公路開往九龍市區。是日天朗氣清，藍天上白雲飄飄，青山公路旁邊的海水浴塲人頭湧動，青年男女的泳衣五彩繽紛、打鬧嬉戲、目不暇接。

傍晚抵達目的地（尖沙咀水警總部），關在臨時拘留所。這裡原本是關押市面上宵小的地方。

據與我同行的女友說，有被關押的本地女孩鬧事，説飯盒難吃並投擲地上，管教人員直斥其身在福中不知福。三天後，警員通知我打電話叫家屬來接人。我爸當時住在旺角，接到我的電話後匆忙到附近的瓊華酒樓，向掌櫃借了三百港元後趕來尖沙咀警署撈人，原來竟是一毫錢也不用花費。

我們九個人都拿到臨時入境證明書，一行人跟著我爸走出警署大門。外面彌敦道正是華燈初上、五顏六色的燈管招牌耀眼奪目；街道上的行人衣香鬢影，一股氤氲的香氣撲面而來（以前從來没有聞過這樣的香味）；望過對岸的太平山像是無數鑽石點綴其間。東方之珠，我們來了！九個人就這樣衣衫襤縷地擠上一部北行的巴士。

老爸當時在彌敦道靠近亞皆老街租一個唐樓單位蝸居，當晚九個人就在臨街飯㕔席地而睡。每個人驚魂甫定後，紛紛打電話給在香港的親友報平安。窗外霓虹燈閃爍，路上汽車聲、行人道小販叫賣聲剌耳欲聾，徹夜難眠，後來幾天各人都找到親朋各自散去。

若干年後看到周潤發主演的「和平飯店」，立刻心領神會。念茲在茲，值此五十周年之際，衷心感谢香港人在我窮困潦倒的日子，寛容地接納了我，願「東方之珠」永遠發熱發光！

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