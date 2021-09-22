男生較酷，不及女生細心，我的兒子從來不會主動跟我說花巧窩心話，更不會時常給我送上小禮物。送過的，媽媽都會珍而重之地小心保存，包括他們小時候親自畫給我的生日卡。

今年生日，竟然一口氣收到兩個兒子送來的禮物，豈止是喜出望外，簡直有中了巨獎的喜悅感。

次子送來大盒小盒，我忙於逐一打開盒子時，呵呵笑個不停，因為每個盒子裡都躺著我最喜愛的寶貝。

首先是Baguette Tray，這個法國麵包烤架我一直都想買。太好了，以後毋須雞手鴨腳，可保證三條Baguette均勻烘烤了。

接著是日式Toast Box，有罩蓋著麵糰的長方形盒，焗成的三明治長包就更具職業水準了。記得次子曾建議我焗的麵包頂部顏色可以略為淡一些，有了這個神器，以後麵包出品可保漂亮了。

四個不同顏色的Spatula，美麗之極！本來用了多年的小鏟子，先前被我不小心弄彎了，沒料到兒子會記在心裡，並一次過送我四把。還有一堆小用具，全部都是兒子以行動響應媽媽烘焗新興趣的，窩心得很。

「媽，呢個品牌係無論洗幾多次都會保持柔軟嘅。」不苟言笑的長子將一疊浴巾遞給我，大小兩套加浴氈，該是價值不菲呢，我才不捨得花這個錢，所以舊浴巾已用上多年了。

我該修正，男生其實都細心，觀察力也強。