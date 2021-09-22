我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

窩心的禮物

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

男生較酷，不及女生細心，我的兒子從來不會主動跟我說花巧窩心話，更不會時常給我送上小禮物。送過的，媽媽都會珍而重之地小心保存，包括他們小時候親自畫給我的生日卡。

今年生日，竟然一口氣收到兩個兒子送來的禮物，豈止是喜出望外，簡直有中了巨獎的喜悅感。

次子送來大盒小盒，我忙於逐一打開盒子時，呵呵笑個不停，因為每個盒子裡都躺著我最喜愛的寶貝。

首先是Baguette Tray，這個法國麵包烤架我一直都想買。太好了，以後毋須雞手鴨腳，可保證三條Baguette均勻烘烤了。

接著是日式Toast Box，有罩蓋著麵糰的長方形盒，焗成的三明治長包就更具職業水準了。記得次子曾建議我焗的麵包頂部顏色可以略為淡一些，有了這個神器，以後麵包出品可保漂亮了。

四個不同顏色的Spatula，美麗之極！本來用了多年的小鏟子，先前被我不小心弄彎了，沒料到兒子會記在心裡，並一次過送我四把。還有一堆小用具，全部都是兒子以行動響應媽媽烘焗新興趣的，窩心得很。

「媽，呢個品牌係無論洗幾多次都會保持柔軟嘅。」不苟言笑的長子將一疊浴巾遞給我，大小兩套加浴氈，該是價值不菲呢，我才不捨得花這個錢，所以舊浴巾已用上多年了。

我該修正，男生其實都細心，觀察力也強。

上一則

第1本「台灣地圖立體書」群眾集資2天 預購破2000本

下一則

回憶

延伸閱讀

廢墟？毛巾？他做蒸麵包失敗 被笑「像一攤爛泥」

廢墟？毛巾？他做蒸麵包失敗 被笑「像一攤爛泥」
別了，老麵包機

別了，老麵包機
阿富汗難民抱怨美國食物「配給太少」只有雞肉、小麵包

阿富汗難民抱怨美國食物「配給太少」只有雞肉、小麵包

金麥遵古法製作純手工月餅/綠豆椪全面上架

金麥遵古法製作純手工月餅/綠豆椪全面上架

熱門新聞

2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13
圖為1981年11月初，女作家三毛在聯合報支持下赴中南美洲，作為期半年的旅行寫作。（本報系資料照片）

離世30年 陳天慈憶「姑姑三毛」：活出像她的自由靈魂

2021-09-16 02:16

囉嗦惹人嫌

2021-09-19 03:01

未竟情書

2021-09-17 03:01
吳孟芸／圖

誰可入夢

2021-09-19 03:02

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助