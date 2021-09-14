最近正在做一個「中大創新，改變世界」的項目，其中一位全球知名的大豆專家林漢明教授，就是改變世界的人。他和團隊在香港 研發的抗旱、抗鹽的新式大豆，有助解決全球貧窮地區的糧食問題。

生活在富裕香港的你和我，衣食無憂，對於「糧食問題」未必有切身感受。我有幸向他請教，他的團隊結合基因組技術以及傳統的育種智慧，開發出抗旱、抗鹽的大豆，在中國 東北和南非 一些原本不可能種植的乾旱、高鹽的土壤中，竟然種植出茂盛的大豆，解決糧食問題，同時為農民創造更多收入。

「大豆是最神奇的植物，它會吸收空氣中的氮氣，排放至泥土中，轉化為氨基酸等的成分，一方面減低空氣污染，另一方面令土地肥沃。」他詳細解說大豆的重要性，「農民種完大豆，土地可以間歇種其他農作物，增加收成和收入。」

這位專家努力耕耘20多年，造福無數農民，源自一個夢想︰「我有一個夢想，希望在香港中文大學成立一個世界大豆的研究中心，交換不同資料甚至種子，造福世界各地的農民。香港雖然是小地方，但地方的大小，不會局限你思想的大小，要放遠眼光，貢獻全世界。」（https://www.youtube.com/watch?v=vRErLV9-4_g）

有夢想、有實踐力的人才，令我深受啟發。