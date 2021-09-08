今日香港無人不知、無人不曉大名鼎鼎影壇巨星周潤發 ，誰見到他都恭敬地叫一聲發哥，多年來他在電影 產業的成就，有口皆碑，名揚海外，他的「英雄本色」一片，不僅在世界華人 影藝圈領盡風騷，連外國戲院也轟動一時一票難求，更是我今生唯一買兩次門票觀看的經典。在他早年成名前，演的都是警員、散仔角色，人也不見得有多英俊，銀幕上顯得無足輕重。後來意外發現他的演技有突破性進步，想不注意他都不行。片中，終於在一次把匪徒趕走後，他再回去照顧受傷老人，所流露愛心，是藝文氣息相當濃厚剪接片段，我當時就預測到，此子來日一定是非吳下阿蒙。果然後來得了獎，紅透半邊天。我也自嘆，老眼沒有昏花，有識人之明，感到自豪。

我只是愛看有好演技電影，談不上什麼追星族。我今天在此煮字，是因一句俗話「婊子無情，戲子無義」，但不能一棒子打盡落水狗，周潤發可貴之處，就是他出淤泥而不染，保持一份清新藝人形象。從他的言行看來是一個大智若愚聰明人。他與我非親非故，他的大腳用不到我來托。周是一個正直、嫉惡如仇君子，他有錢又有勢，從沒見他招蜂引蝶，盛氣凌人。

他和余安安早年結合，彼此合則留，不合則離，名正言順。以後和現任妻子成家，對方也不是國色天香，他們夫唱婦隨，鶼鰈情深，凸顯周潤發忠於愛情愛家之風範，難言可貴。反之，他對那些以巨星自居，貪財騙色之徒，不忌破口大罵，可見周是嫉惡如仇之人，也就是謙謙君子之士，值得影迷們為他喝采。

最近見報，有善心人士推薦周接受榮譽博士，當然有人諷刺說，憑什麼。此言未免以小人之心，度君子之腹，榮譽博士意義並不等於金榜題名，而是鼓勵有識之士，不僅飽讀詩書，也要能做大事，對人對社會才有貢獻。以周在藝文工作上的貢獻及做人處事以身作則表率，那一點不備。我人單力薄，只能遙祝他榮譽博士馬到功成，周可大大方方接受，世上榮譽博士就是如此大同小異方式產生的，不必為難。

最近看到他的照片，歲月真是不饒人，一副英雄遲暮，令人不禁唏噓，但願發哥重新振作起來，拍幾部叫座電影，為影息後，留給後人永遠的英雄本色，他將是影迷永久懷念的昨夜星辰昨夜風，我也會以老戲迷心態，懷著一顆關注他的，碧海青天夜夜心。