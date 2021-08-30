晚上回家，家母正坐在客廳，沉迷於智能情人的電視劇。我不禁會心微笑，剛在大學幫忙主持了一個關於大數據和人工智能 的網上講座，如果有科學家發明為愛情說謊的機械人，說不定可以獲得諾貝爾獎 。

我們正身處一個科技與生活融合的歷史性時代，出現了「人工智能」，但背後必須有很多條件配合。要有收集「大數據」（Big Data）的系統，收集海量的個案；然後要有「機器學習」（Machine Learning），訓練電腦學習資料，作出預測；還要有「雲計算」（Cloud Computing），在很短時間內讓電腦處理無數內容；也要有「第5代通訊」（5G），低成本地高速傳輸大量資料。

一個智能情人，其眼、耳、腦和四肢都需要上述的基本系統。更複雜的功能就是「答問」，大家與手機 上的人工智能Siri談話，它的回答往往「九唔搭八」，因為深層學習仍然應付不了人類溝通所需的分析能力。

如果想家中的機械人甜言蜜語，甚至為愛情而說謊，朋友，不如找個真人算了吧。如果你發明了智能情人說謊所需的演算法（由於涉及道德問題，不一定可獲准生產），成功駕馭無數資料，那麼，你的情人未必長得「樣靚身材正」，可能更像一大堆伺服器，見到就愛意全消。