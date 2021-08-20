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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

婆婆出貓

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我個女對住奶奶就扮鵪鶉唔敢駁嘴，對住我就十足頂心杉，我講乜都唔啱嘅！」

世上不少母女，都是陷入千絲萬縷的愛恨關係，甚麼事情都會吵個不停，但母親與女兒是沒有隔夜仇的，吵完了還是會和好。

「我睇個孫仔份上咋，如果唔係又點會咁傻，自動送上門俾佢罵？」

婆婆愛孫如命，不放心外傭照顧三歲孫兒，每天都會到訪女兒家，並自動請纓接送孫兒上學。

「啲外傭連走路都撳住部手機㗎，交個仔俾佢點信得過㗎！」我們說笑，婆婆的保養工夫棒極了，人家一定會誤以為她是孩子的媽媽吧！「嘻嘻，你哋點知㗎？」她呵呵笑不停。

她的孫兒跟很多時下的小孩一樣，不肯吃正餐，只愛吃餅仔和水果，爸媽甚為傷腦筋。「睇見孫仔食嘅嘢，全部切成小塊撈埋一堆，賣相已夠恐怖，味道就更…應該係話全無味道呀，我個女好嚴㗎，下咗命令不准落一粒鹽或糖，咁難食，孫仔唔肯食都係好正常。」

現代父母大多跟足營養師的指引，小孩四歲前的食物都不會添上調味料，起步時問題該不大，但當小孩漸漸有機會嘗過香脆的雞蛋仔、甜甜的叉燒包和脆口的薯條後，外頭的可口魔鬼食物跟家裡的乏味營養餐，落差太大了，小孩自然會抗拒吃家裡正餐。

「嘻嘻，我餵就唔同呢，孫仔全部食晒！」婆婆壓低嗓門說：「唔好俾我個女知道我出貓，我將兩匙罐裝粟米茸混入飯裡，孫仔就吃清光喇！」

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