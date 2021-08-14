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香港學校之心

〈太平山下〉卡芒

聖馬利諾位於義大利的一個小國，人口只有三萬，歐洲理事會中人口最少的國家。聖馬力諾足球國家隊在過去百多場比賽中，失敗多於勝利，然而堅持迎難而上，每球每球地進步。

就如香港樂隊Dear Jane的「聖馬力諾之心」的歌詞一樣，堅持夢想，相信自己：「我是個怕輸的人，仍然扮勇敢…」，Dear Jane的熱血新作以聖馬力諾的足球故事為本，為香港人帶來動力。他們不但透過大氣電波送上鼓勵，更設置一個網上比賽，為香港各大院校打氣。

七月頭，Dear Jane在Instagram開設一個新帳戶「Dear Jane Heart」，貼上香港各中學及大學的名字之心。當中得到最多讚好的學校，樂隊Dear Jane答應會嘗試聯絡其學校作現場表演。這個時候，就要看哪間學校之心最團結，最能集氣。幾天的龍爭虎鬥，成群結隊，呼朋引伴，不同的學院曾與寶座擦身而過。

打個正著，元朗某間中學的歌唱比賽有學生被校長DQ。事因兩位學生以樂隊Dear Jane的「銀河條理員」參賽，但因歌詞含「亂世」、「對抗」等等政治敏感字眼，再加上表演的學生在演出時補上一句「香港人加油」。最後不但被取消參賽資格，被記大過，未來也不可以校方名義申請大學及校外比賽。

天無絕人之路，山不轉路轉，新聞一出，元朗其中學之心的讚好急速上升，最後贏得香港學校之心的第一名。我相信，香港人看到這個結果，嘴角不留痕跡地往上揚了揚。

亂世中，我們都怕輸。為了贏，只好為自己的家園不停打氣。放眼望，原來大家都堅持著同一個信念，有時候犧牲自己的「贏」，成就信念的成功，或許會來得更大成功感。清澀又熱血的學生時代，就是為自己的目標窮追不捨，兩位學生贏不到學校的歌唱比賽，卻贏到全港學生的like。

而Dear Jane能否順利在元朗其中學演出，又是另一故事。

香港 足球 義大利

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