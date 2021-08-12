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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

東莞買樓

〈太平山下〉鄭子 

八○年代正是中英就香港問題會談關鍵時刻，香港人處在游離狀態中，會談公告都是普通市民讀不懂的抽象外交詞令，像「有意義有建設性」謎語般的字句。英國女首相鐡娘子在北京大會堂梯級摔了一跤，港督麥理浩訪問北京後回港對大家說了句「香港人向北看」，我們終於明白了，香港人被英國人拋棄了，我們得靠自己安排自己的前途。

移民海外得創造條件，一兩年內無法成事，只好鼓勵子女往海外升學，早日適應美加生活。至於我們這一輩不妨安排多一個竇口，如果內地有屋，必要時方便回歸退守。

剛好國內將地產物業市場化，深圳和東莞等香港周邊城市推出分期付款售樓計畫，港人可採購國內樓花。樓價不算高，800呎左右單位約售4萬港元，地盤多在東莞附近。港人可到國內認可香港律師簽署購房合同，分期供款由律師代收。

國內樓盆紛紛來港展銷，廣州鐵路局負責人表態未來北京、上海來港的高鐵會設站在東莞地區，炒熱了塘廈和樟木頭兩個東莞城市的樓盤。在一次樟木頭樓盤展銷會上，有位男職員説話得體且態度中肯，甚得老妻好感，當場扑鎚訂購一戶，依約赴香港代表律師樓落定完成購房手續。曾前往地盤察看，樓宇位置在火車站旁，工程在進行中。三年後樓宇落成，繳交了煤氣、水、電安裝费共萬元左右，因人在香港沒有入住，一直空置。像樟木頭這様鐵路沿線小城鎮，當時只有小型手工業，當地人以務農為主。

九○年代移民美國，兒女又均在美成家立室，無暇料理樟木頭物業，房產證是妻與兒子聯名登記，要出售一定要妻與兒子返回在樟木頭律師樓簽名，兒子工作在身不易抽到時間返港，更加出售難度。

最後委託港親友與當地物業代理聯絡尋找買主，找到了買家便約同兒子一起回來售樓，幾個人機票酒店房錢，加上佣金酬謝等，樓價收15萬，實際只有10萬落袋。國內沒有支票戶口，全部現金交易，10萬元人民幣一紮紮包裝成一塊磚頭似的，將磚頭裝入旅行袋返回香港。

現今東莞已成台商和港商投資建廠的重要地區，有許多為世界名牌加工的工廠，人口增加了許多，民宅紛紛落成。前幾年回國旅行，火車途經樟木頭，市容變化之大，令人驚訝。所見的都是高樓大廈和五星級飯店，據說東莞以聲色犬馬娛樂昇平生活最誘人。火車站周邊多了個大廣場，建有豪華式高級別墅。原來曾經擁有其中一單位只有五層高的房子還在，相比之下顯得矮小和殘舊。數數手指，東莞購樓是40年前的往事，那個連一晩都未入住過的一買一賣的小單位，卻給自己人生添上一點獨特的色彩。

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