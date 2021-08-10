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如來

〈六合飛翔〉岑逸飛  

佛有十個名號。名號不同名字，名字是寫出來，古人謂「名以正體，字以表德」，名與字之間，須含義相近。通常出生三個月後由父親取名，成年行冠禮（20歲）取字。二者由父親或尊長所取，在意義上有一定聯繫，即所謂「名字相應」，「字」往往是名的補充 。

例如王安石，字介甫，取義於《易經・豫掛》「介於石」（意志似磐石不移）之意。但「名」與「字」也可意義相反，例如韓愈字退之，「愈」與「退」為反義，有相互制衡之意。

不過自五四新文化運動以來，取字的人愈來愈少，即使取了也不用。若是名號，「號」是要叫出來的，聲聞於外，且要大聲叫，以示尊敬。「號」也稱「別號」，由主人自取，以反應主人的性格、志趣、懷抱或身世與經歷。

佛的十個名號，包括如來、應供、正遍知、明行足、善逝、至真、無上士、調御丈夫、天人師、世尊。每個名號，都可寫篇文章，而廣為人知的，「如來」是其中之一。在梵文中，如來叫tathagata，音譯為多陀阿伽陀，中文譯為「如來」，可謂妙絕。

在梵文，tatha那個a是長音。意思是thus，的確是「如」的意思﹔gatha指come，就是「來」的意思。兩個字湊在一起，以《金剛經》講得最好：「無所從來，亦無所去，故名如來。」這是佛陀所證得的宇宙法性，既沒來、也沒去，亦即如如不動，有異凡夫所見的來去相，只是一種妄執分別。

當然，不論梵文，僅從中文「如來」二字看，還可以有更多發揮。若是望文生義，「如來」者，好像來了，但究竟來了嗎？既是來，又是尚未來，快來了，也可能「就在這兒」，任何實說都是徒勞，不如說是無處不在的真如法性。

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