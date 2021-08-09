最近香港 全城奧運狂熱，港隊選手們默默訓練、全力以赴，勝不驕、敗不餒，令香港出現了久違的正能量。獲得獎牌者為港爭光，人人讚好；失落獎牌者因全力奮戰，人人喝采。原本雞蛋裡挑骨頭的人，全部銷聲匿跡，大家齊心支持奧運健兒。

社交平台更出現罕有的正面浪潮，大家不斷上傳港隊健兒們參賽的照片、新聞，網民排山倒海地點讚，目的就是全力發出正能量，「趕絕」說三道四的人。在此積極氣氛之下，連83歲的家母也受感染。

「別只看不做，今天開始，你也每天拉筋，做做運動。所謂筋長一寸、壽延十年，快快動起來吧。」我鼓勵她離開梳化活動身體。說也奇怪，原本四體不勤的她，看到電視的健兒後，竟然開始每天運動，向著牆壁蹲腿、拉筋，開始改變。

電視上每天出現矯健的奧運選手，民間運動熱潮不斷升溫，齊齊跑步、健身 、瑜伽不在話下，體育服裝店比花市更擠迫，人人搶購運動衣。

做運動是提升正能量最快、最便宜的方法。今年港府購入東京奧運 電視轉播權，交由本地電視台播放，市民免費收看，實在是一件非常好的事。希望港隊繼續為港爭光，市民人人參加運動，身體更健康，充滿正能量。