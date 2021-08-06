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奧運熱香港人更熱

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

那天晚上，雖然有商務晚餐，我跟普羅市民一樣，對住手機、電視機看直播奧運花劍比賽，香港選手張家朗對上屆金牌得主義大利加羅素，由8時20分至8時40分的20分鐘內，大家都放下碗筷，餐廳的廚師也停下來，暫時停止上菜，聚精會神觀看直播，因為大家一齊為張家朗打氣。

街外攝氏30多度悶熱的天氣，無減大家的熱情，就在張家朗勝出一刻，全場歡呼拍掌如雷貫耳。

就連現場直擊訪問張家朗的香港記者，也難掩興奮之情，不斷重複表示多謝家朗為香港人爭光，社交媒體上全部洗板，風頭一時無兩，連MIRROR都要讓路一天。

張家朗的勝利有多重意義，他的故事是一份典型獅子山精神，提醒大家做人要抱著永不放棄的決心。他把金牌送給剛慶祝生日的父親，孝順父母之情溢於言表，融化每一個做父母的人。

他為香港摘下今屆奧運第一個金牌，香港劍壇歷史第一金，亦是港隊歷來第二位香港奧運金牌得主，是香港回歸後的第一金。當頒獎台上奏起中國國歌，見到緩緩升起的香港特區區旗，一份作為中國人自豪的感覺，油然而生。

2021年7月26日，是兩年以來，香港人最開心、最興奮、最團結的一日，希望這種氣氛能持續下去，為香港重注動力和正能量。

香港 奧運 中國

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