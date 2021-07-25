以前時不時就會聽到朋友問：「喂！去唱K囉。」之後就浩浩蕩蕩跑去Neway唱卡拉OK。明明唱卡拉OK的地方有很多選擇，但Neway好像總有一間在附近的感覺，唱K就去Neway。

最優惠就是下午茶時間，下午兩、三點唱到晚飯時段，價錢是平常的一半，包兩杯飲品，又包一餐下午茶。中學時期，如果考試放早，就會和三五知己去Neway唱K，又可以吃，又可以唱。唱完回家還趕得及吃晚飯，不怕被爸媽數落。

更高興就是唱通頂，由月光高掛開始唱，到走出K房時天空已換太陽高照。通宵在K房，第二天肯定變啞巴。和朋友困在幽暗的房間當然要細數心事，或是說說八卦 ，或者玩玩遊戲。說是說唱通宵，到了凌晨四、五點，有一半人不敵睡魔，攤在K房沙發上睡著了。待電視機播放各大明星跟自己說再見時，大家知道通宵唱K時段已過，才慢慢爬起來，走出燈紅酒綠的K房，迎面接受太陽的照射。再去茶餐廳吃個早餐，又爬回家，睡個舒舒服服的大覺。

長大一點，早上要上班，下班後才有時間和朋友聚一聚，唱K就只能去收費最高的黃金夜晚。一整天的壓力、情傷，甚麼情緒都通過歌曲發洩出來。更有效的宣洩少不了Neway的K-buffet，一邊大吃自助餐，一邊大顯歌喉，甚麼壞情緒都吃回去，什麼好心情都唱出來。K-buffet雖則沒有大酒店的豪華，但由頭盤吃到甜品也是可以，中式還是西式也有得挑，熱辣辣的湯麵或健康新鮮沙拉都是任吃，我想K-buffet就是到Neway唱K最開心的環節。算一算，又可以吃自助餐，又可以唱K，又有私人空間和朋友聚在一起，難怪Neway能夠成為香港 人唱K首選。

自疫情 來，公眾娛樂場所被逼長期暫停營業，市民唱K的舞台都搬回了家。之前唱K神器的發明，賣得成行成市，各人都有支私人咪。配個小喇叭，可以在家中開私人迷你演唱會，更舒適盡興，又衛生得多。互聯網科技又發達，不少聽歌平台都有唱K功能，錄低自己唱歌片段，可以得到別人評語，換來的心心又可以變成app裡的積分。

巨輪一轉，發明星的舞台不再限於K房，各大明日之星又走回自己的房間，享受私人演唱會，或是透過互聯網做個小明星。

Neway旗下公司近日傳出遭呈請清盤，好彩Neway的分店照常營業，我們還有機會在cut歌前最後一分鐘唱首古巨基的《勁歌金曲》，賺多幾分鐘嘛！唱得幾耐得幾耐！