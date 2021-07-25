我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

唱得幾耐得幾耐

〈太平山下〉卡芒

以前時不時就會聽到朋友問：「喂！去唱K囉。」之後就浩浩蕩蕩跑去Neway唱卡拉OK。明明唱卡拉OK的地方有很多選擇，但Neway好像總有一間在附近的感覺，唱K就去Neway。

最優惠就是下午茶時間，下午兩、三點唱到晚飯時段，價錢是平常的一半，包兩杯飲品，又包一餐下午茶。中學時期，如果考試放早，就會和三五知己去Neway唱K，又可以吃，又可以唱。唱完回家還趕得及吃晚飯，不怕被爸媽數落。

更高興就是唱通頂，由月光高掛開始唱，到走出K房時天空已換太陽高照。通宵在K房，第二天肯定變啞巴。和朋友困在幽暗的房間當然要細數心事，或是說說八卦，或者玩玩遊戲。說是說唱通宵，到了凌晨四、五點，有一半人不敵睡魔，攤在K房沙發上睡著了。待電視機播放各大明星跟自己說再見時，大家知道通宵唱K時段已過，才慢慢爬起來，走出燈紅酒綠的K房，迎面接受太陽的照射。再去茶餐廳吃個早餐，又爬回家，睡個舒舒服服的大覺。

長大一點，早上要上班，下班後才有時間和朋友聚一聚，唱K就只能去收費最高的黃金夜晚。一整天的壓力、情傷，甚麼情緒都通過歌曲發洩出來。更有效的宣洩少不了Neway的K-buffet，一邊大吃自助餐，一邊大顯歌喉，甚麼壞情緒都吃回去，什麼好心情都唱出來。K-buffet雖則沒有大酒店的豪華，但由頭盤吃到甜品也是可以，中式還是西式也有得挑，熱辣辣的湯麵或健康新鮮沙拉都是任吃，我想K-buffet就是到Neway唱K最開心的環節。算一算，又可以吃自助餐，又可以唱K，又有私人空間和朋友聚在一起，難怪Neway能夠成為香港人唱K首選。

疫情來，公眾娛樂場所被逼長期暫停營業，市民唱K的舞台都搬回了家。之前唱K神器的發明，賣得成行成市，各人都有支私人咪。配個小喇叭，可以在家中開私人迷你演唱會，更舒適盡興，又衛生得多。互聯網科技又發達，不少聽歌平台都有唱K功能，錄低自己唱歌片段，可以得到別人評語，換來的心心又可以變成app裡的積分。

巨輪一轉，發明星的舞台不再限於K房，各大明日之星又走回自己的房間，享受私人演唱會，或是透過互聯網做個小明星。

Neway旗下公司近日傳出遭呈請清盤，好彩Neway的分店照常營業，我們還有機會在cut歌前最後一分鐘唱首古巨基的《勁歌金曲》，賺多幾分鐘嘛！唱得幾耐得幾耐！

疫情 八卦 香港

上一則

東奧／中國侯志慧「舉」破紀錄 摘金夢推延5年成真

下一則

我喜歡學成語

延伸閱讀

中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對
反壟斷大刀揮向互聯網 虎牙、鬥魚合併被禁 劍指騰訊

反壟斷大刀揮向互聯網 虎牙、鬥魚合併被禁 劍指騰訊
洛城新語／私營網路監管趨嚴 福兮禍兮

洛城新語／私營網路監管趨嚴 福兮禍兮
史上首次 中辦+國辦發文監管中概股 嚴打違法

史上首次 中辦+國辦發文監管中概股 嚴打違法

熱門新聞

陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰