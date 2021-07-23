學校門外接孩子放學的媽媽們都愛交頭接耳地傾談：「我個仔話唔要細佬妹呀，佢話要爸媽只愛佢一個喎。」

另一位媽媽附和：「我個仔都係話唔准我生BB，佢話若生出嚟會打佢喎。」

當時的我暗自竊喜，我的兒子才不會那麼自私要獨享爸媽呢，打從六歲唸一年班開始，他幾乎隔天就會央求：「媽，你生個細佬俾我啦，求吓你啦，我真係好想有個細佬呀……」看，我的兒子多麼有愛心。

兒子八歲那年，果然夢想成真，當他得悉媽媽肚裡懷著細佬時，他是亢奮的在來回跑圈歡呼：「好嘢！有咗細佬，媽咪以後就唔會只打我一個啦。」我呆住了，原來這是他渴求有個細佬的真正原因呢。

歲月一晃而逝，今天哥哥已是成年人，我好奇地問他：「你其實鍾唔鍾意有個細佬？」「鍾意，我都無打過佢。」年齡相隔八載的兄弟，從小就和睦相處，一次打架事件也從未發生過。哥哥當弟弟是寵物，弟弟將哥哥看成是偶像。

「你覺得有個細佬有乜嘢好？」料不到哥哥給我的答案，跟小時候如出一轍：「有咗細佬，爸媽雙眼睛就唔會每日二十四小時只係盯著我啦，我自由好多。」

我又無聊跑去問細佬：「你覺得有個阿哥有乜嘢好？」「梗係多嘢好啦！」他瞪著眼說：「有個阿哥喺前面做人辦，我咪知道有啲乜嘢做咗，會被阿媽鬧囉。」

好一對難兄難弟，他們都互相需要對方呢。