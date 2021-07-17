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電力發展120年

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

2021年對中電來說極具意義，因為我們今年剛好120周年，能夠跨越一又五分之一個世紀，是一個重要里程碑。

因為疫情關係，一早策畫的活動一再推遲，終於在第四波疫情完結後，可以舉辦沒有酒水的宴會。可能大家已有好一段時間未有聚首一堂，所以出席賓客十分踴躍，大家好像久別重逢，感覺特別興奮。

會場內放了一些珍貴的歷史展品及照片，1940年最早出現的中電標誌，以中式繩結呈現CLP3個英文字、1979年售電予廣東的首張電費單、推銷用電的廣告等，十分有趣。

公司於1901年成立，當時香港人口只有28萬。1903年，首座中電發電廠就是在漆咸道正式啟用。當時我們的供電範圍大約只有五平方公里；面積比香港機場還要小一半有多，客戶數目少於200個。那時候我們不是按電表讀數，而是按客戶擁有的燈泡數量收費。

1919年，九龍街道的煤氣燈轉用電燈。1931年，西貢村民改用燈泡，毋須再燃點竹子照明。1955年，位於石硤尾的香港首個公營房屋項目落成，為數百個低收入家庭提供附設電力供應的公共房屋。70年代，九龍區的居民毋須申請加大電壓，便可享受冷氣機帶來的舒適感受。以前電力是奢侈品，時至今日，電力已成生活中不可或缺的一部分。

電力改變了我們的生活面貌，食住行都電氣化，以前推銷用電，今天為了減緩氣候暖化，鼓勵大家慳電減碳——世界不停在變，我們必須與時俱進，努力做好本分，為香港和大家的下一代，建立一個可持續的生活環境。

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