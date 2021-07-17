英國 的疫情 反彈至平均每天都有二萬多宗，好友紛紛傳來慰問的信息，委實是患難見真情。

疫情回升，英國民眾是如何應對的呢？以下情景是我昨天親眼目睹的。公園裡頭有家長帶幼童玩耍，合共20多人，當中沒有一人戴口罩 。也許在公園仍會謹慎戴口罩的，全場就只有我一人。

有兩位年輕女孩走過，在場小孩都興奮地叫喚著她們，猜測這兩人是幼稚園老師，同樣沒戴口罩。五、六個小孩旋即跑過去老師跟前，兩位老師熱誠地俯身跟每個小孩玩「High Five」，擊過掌後還未夠，還要來個「Low Five」，一班人玩個痛快後，老師才離去。

我的眼睛盯著幾個小孩瞧，當中有人用手揉眼睛、有人捽鼻、有人接過媽媽遞來的餅點送進嘴裡……我起了一身雞皮疙瘩，無事猶自可，只要當中有一人帶病毒，疫情就會輕易擴散，但年輕家長和老師普遍都似乎欠缺警覺性，也可解釋何解這一波患者以年輕人居多。

此刻，那邊廂溫布頓網球場座無虛席，這邊溫布萊球場足球迷就更瘋癲，何須等7月19日所有防疫措施被取消？市中心的洶湧人群早就變相推翻社交距離限制了。

不過，又毋須過分悲觀。雖然英國患病數字反彈，但住院及死亡人數仍處於低水平。也許人類下一步是要學習如何跟病毒共存，生活盡能力如常呢！