北京 大學已故的「燕園三老」，包括季羨林、張中行和金克木，其中已去世21年的金克木，名字特別，又是奇才。論學歷，他不過是小學畢業，三○年代後到北京求學，曾在北京大學任職員，乘機博覽群書，勤奮自學，能曉英語、法語、德語、梵文和巴利文。

他與香港 也有淵源，26歲時在香港的「立報」做過國際新聞編輯。「立報」由成舍我在上海創建，時在1935年。但1937年上海淪陷，「立報」宣布停刊。1938年4月由中共投資，薩空了在香港復刊。

29歲時金克木前往印度 加爾各答的中文報紙「印度日報」當編輯，因而接觸到印度文化，31歲已在印度聖地鹿野苑鑽硏佛學，成為佛學和印度文化專家。

金克木以博覽群書聞名，又懂多國語言，其讀書功力，可媲美錢鍾書。黃德海為他編選的「書讀完了」一書，是從金克木30餘部著作精選有關讀書方法的文章50餘篇。此書「後記」由金克木的女兒金木嬰執筆，一開始便對其父親的學養和時代背景有所分析。

她說：「我父親那一代辛亥革命前後出生的學人，幼時有許多是既受過舊式私塾教育，又受過早期西式啟蒙學堂教育的。對他們來說，古文經典脫口而出，文章寫作隨心所欲是很自然的事。那一代學者，還有不少人，用毛筆寫文言比用鋼筆寫白話更順手，舊學根底是幼時基礎，中西貫通是後來成果。」

是的，不要說金克木，「燕園三老」的另外兩個：季羨林、張中行，都是辛亥革命前後出生。那一代人，不僅是文史界學者，即使是學自然科學的，也是舊學根底深厚。