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「殆」字

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「殆」字，《老子》有「知止不殆」；《論語》有「思而不學則殆」；《孫子兵法》有「百戰不殆」。究竟何謂「殆」?「殆」字查字典，解作「差不多」，或是「危險」，故有所謂「危殆」。至於《論語・為政篇》引述孔子對學習態度的看法，有所謂「學而不思則罔，思而不學則殆」的警句，而對於那個「殆」字，也有不同的注釋。

三國時期的玄學家何晏，其《論語集解》的注釋，指「殆」是疲殆；朱子的《四書章句集注》，其注釋認為「殆」是「疑」。若以學習角度來看，「思而不學則殆」的「殆」，解作疑惑應該合理。但是老子的「知止不殆」的「殆」，就不應解作危險或是疑惑，這裡的「殆」字意思，應該與《孫子兵法》的「知彼知己，百戰不殆」一樣。

《說文解字》釋「殆」：「殆，危也。从歺，台聲」。另一 種解讀是，「台」是「胎」的省略，而「殆」的篆文是「死」的省略加上「胎」的省略，造字本義，指的是胎死腹中。

又或者說，「殆」字從歹從台。「歹」字是「好」的相反，指「壞」。從「歹」的字多與壞或死有關。至於「台」字作為繁體字，有「初始」的涵義。「台」字加上女旁是「始」，加上月旁是「胎」，都是「初始」之義，故「台」字加「歹」字，而成「殆」，也就是初始之死，即終，今日的說法是「玩完」，game over。

《孫子兵法》的「不殆」是未玩完，在戰場上不敗。老子的「不殆」，也是繼續玩，即「可持續發展」，其背後動力是「知止」，那是老子的環保思想，須另文說明了。

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